Cliente fue brutalmente golpeado por un repartidor tras no darle propina: lo sigue amenazando

La víctima terminó en urgencias con fractura en el rostro.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
02:26 p. m.
Un hecho de violencia vinculado al servicio de domicilios por aplicaciones digitales quedó al descubierto en Bogotá.

Un joven que pidió comida en la zona norte de la ciudad terminó en una clínica con graves lesiones tras ser atacado por el repartidor que le entregó el pedido.

La agresión se habría desencadenado cuando el cliente se negó a pagar una propina que no había autorizado.

Cliente golpeado por repartidor tras no darle propina en Bogotá

El incidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche, cuando el joven solicitó un domicilio como lo hacía con frecuencia. Al recibir al repartidor en la portería del edificio, preguntó por el valor final del pedido.

El hombre le indicó que debía cancelar 32.000 pesos, a lo que el cliente respondió sorprendido, ya que en la aplicación aparecía un monto distinto.

De acuerdo con el relato de la víctima, el repartidor le aseguró que en ese precio ya iba incluida su propina. Ante esa explicación, el joven manifestó que no iba a pagarla porque nunca la había solicitado en la plataforma. En ese momento la tensión aumentó y, sin mayor discusión, el repartidor lo golpeó.

Yo intenté llamar al celador y empecé a gritar. Cuando él vio que el celador salió, me dio un puño en el ojo, yo me caí y empecé a gritar, no veía.

Víctima

El golpe lo dejó en el piso con una lesión grave en su rostro. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención de urgencias.

¿Qué le pasó al joven que fue golpeado por un repartidor?

El dictamen médico fue contundente:

Se observa fractura del piso de la órbita izquierda con protrusión de la grasa intraocular.

La gravedad de la herida obligó a una intervención quirúrgica y mantiene al joven bajo un proceso de recuperación incierto.

Joven sigue siendo amenazado por un repartidor de comida

Lo más preocupante, según el testimonio del afectado, es que el caso no terminó con la golpiza, pues asegura que el repartidor continúa amenazándolo, especialmente después de que él puso en conocimiento fotografías, pruebas de identificación y los registros del ataque.

La persona nos está amenazando porque yo puse en conocimiento las fotos y las pruebas ID. Llama a mi celular y dice que si nosotros ponemos demandas y actuamos legalmente, él sabe dónde vivimos.

En medio de las denuncias, la víctima acudió a la empresa de la plataforma para entregar las pruebas de lo sucedido. Sin embargo, lo que recibió fue una respuesta que no ha resuelto la situación ni ha frenado las intimidaciones que, asegura, todavía lo tienen en alerta.

