VIDEO | Expareja atacó a golpes y con arma blanca a una mujer en pleno centro comercial de Floridablanca

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el hombre empieza a agredirla.

septiembre 06 de 2025
01:26 p. m.
Floridablanca fue escenario de un violento ataque contra una mujer en hechos que quedaron grabados por cámaras de seguridad.

La agresión se produjo en un reconocido centro comercial, y dejó en evidencia que la violencia contra la mujer persiste.

Expareja atacó a golpes y con arma blanca a mujer en Floridablanca

El ataque ocurrió cuando la víctima, de 40 años, caminaba dentro del establecimiento comercial y se encontró con su expareja sentimental.

Según las grabaciones de seguridad, tras un breve cruce de palabras, el hombre le lanzó una fuerte patada. Acto seguido, sacó un arma cortopunzante con la que la hirió directamente en el abdomen.

El agresor abandonó el lugar inmediatamente, mientras que la mujer, en estado de shock y con una herida, fue auxiliada por personal de seguridad privada.

Mujer fue apuñalada por su expareja en centro comercial

Posteriormente fue trasladada a un centro médico cercano, donde permanece hospitalizada y a la espera de una cirugía de urgencia debido a la gravedad de la lesión.

En declaraciones a las autoridades, la víctima aseguró que no era la primera vez que sufría violencia de parte del mismo sujeto. Señaló que ya había sido golpeada en ocasiones anteriores y que incluso había recibido amenazas de muerte.

La concejal Claudia Hernández expresó su indignación frente al caso:

Un rechazo total de la violencia contra la mujer florideña. En el 2025 llevamos dos casos de feminicidio y dos intentos de feminicidio. Por eso, desde el Concejo Municipal venimos trabajando junto con el señor alcalde para que sea aprobado un proyecto de acuerdo denominado Floridablanca Tolerante porque vemos que estos hechos nacen de esa intolerancia.

Mientras tanto, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero del agresor.

