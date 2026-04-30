VIDEO | Así cayeron dos ladrones armados tras robar una moto en Suba y huir por Kennedy

Una persecución terminó con la captura de dos hombres señalados de robar una motocicleta mediante atraco en la localidad de Suba, en Bogotá.

Los presuntos delincuentes intentaron escapar movilizándose en dos motocicletas, pero la rápida reacción de la Policía Nacional permitió interceptarlos en Kennedy antes de que lograran huir.

Dos ladrones robaron una moto en Suba y se dieron a la huida

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Nacional, los hechos comenzaron cuando la central de radio recibió el aviso sobre el hurto de una motocicleta en la localidad de Suba.

Según la información preliminar, el robo fue cometido mediante la modalidad de atraco, una forma violenta en la que la víctima fue intimidada para entregar su vehículo.

Tras recibir la alerta, uniformados activaron de inmediato un plan candado para cerrar rutas de escape y ubicar a los sospechosos en tiempo récord.

El operativo se desplegó principalmente sobre la avenida Boyacá, por donde se presumía que los responsables intentaban escapar.

Autoridades atraparon a ladrones que intentaban huir tras un robo

Minutos después, en el barrio Villa Nueva de la localidad de Kennedy, los policías lograron interceptar a dos hombres de 21 años que se movilizaban en dos motocicletas.

Una de ellas correspondía al vehículo que había sido reportado como hurtado minutos antes en Suba.

La intervención permitió recuperar de inmediato la motocicleta y evitar que fuera escondida o trasladada a otro sector de la ciudad. Durante el procedimiento de captura, los uniformados realizaron el respectivo registro a los sospechosos y encontraron en su poder una pistola con munición.

Las autoridades señalaron que los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.