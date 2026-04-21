Iván Cepeda anunció que limita sus debates solo con dos candidatos presidenciales

En las últimas horas, a un mes de las elecciones en primera vuelta, el candidato de izquierda, Iván Cepeda, anunció que solo participará en debates con dos de sus contendores.

A través de un video, Cepeda dijo que está dispuesto a debatir con los candidatos de “extrema derecha”: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con Cepeda, el objetivo es que la ciudadanía pueda contrastar de manera directa propuestas que, a su juicio, representan modelos radicalmente distintos. En ese marco, considera que el debate debe centrarse en esas diferencias ideológicas y no dispersarse entre múltiples candidaturas.

La ciudadanía tiene el derecho a conocer claramente las propuestas y confrontarlas en un debate con los dos candidatos de la extrema derecha.

Iván Cepeda anunció que no debatirá con otros candidatos

Cepeda señaló que con los otros candidatos estaría dispuesto a sostener diálogos o conversaciones, pero no a participar en debates formales.

Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son los candidatos de la extrema derecha, con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones; pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta.

El planteamiento del candidato se da en un contexto donde los debates presidenciales suelen ser espacios clave para que los votantes conozcan las posturas de los aspirantes.

Cepeda insiste en que la ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad las propuestas en disputa, pero bajo un esquema que, en su visión, permita evidenciar dos caminos políticos diferenciados.

Paloma Valencia reaccionó al anuncio de Iván Cepeda sobre los debates

Paloma Valencia cuestionó la postura y defendió una concepción más amplia del debate democrático.

Desde su perspectiva, un candidato no debería elegir a sus contradictores, sino enfrentarlos a todos. La senadora advirtió que excluir a otros aspirantes del debate equivale a limitar la discusión pública y, en consecuencia, afecta el ejercicio democrático.

En su respuesta, también hizo referencia a otros nombres del escenario político, al señalar que dejar por fuera a figuras como Sergio Fajardo y Claudia López sería tan problemático como evitar el debate.