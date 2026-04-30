Destinos con mayor demanda desde Bogotá el puente del 1 de mayo: 160.000 personas saldrán de la terminal

Bogotá se prepara para la salida de viajeros durante el fin de semana del primero de mayo, Día de los Trabajadores. Se trata del primer puente festivo desde la Semana Santa y el único hasta el próximo 18 de mayo.

En consecuencia, se espera que más de 160.000 viajeros dejen la ciudad desde la Terminal de Transportes de Bogotá en sus tres sedes: Salitre, Norte y Sur, como indicó su gerente, Rafael González.

Además, se espera que “el viernes primero de mayo se perfile como la jornada de mayor flujo, con más de 53.000 viajeros y cerca de 3.800 despachos programados”.

¿Qué destinos serán los más visitados por los viajeros bogotanos?

Aunque Valledupar celebrará la edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata; Barrancabermeja, la Fiesta del Sol, y Santa Cruz de Lorica, el Festival Cultural del Sinú, los destinos más visitados se encuentran en los departamentos de Meta, Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

Se trata de los municipios de Sogamoso, Girardot, Fusagasugá, Ibagué y Villavicencio. Sobre este último, la Terminal de Transporte informó que se habilitará el punto de despacho en Yomasa:

“Para facilitar la movilidad y garantizar condiciones seguras, la Terminal de Transporte de Bogotá habilitó nuevamente el punto de despacho en el sector de Yomasa, destinado a los viajeros hacia los Llanos Orientales. Allí se verifica el cumplimiento de requisitos legales, como la Tasa de Uso, y se realizan controles de seguridad, incluyendo pruebas de alcoholimetría a los conductores”.

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Medidas de seguridad se elevarán durante el puente festivo:

Para garantizar la tranquilidad de los viajeros durante el puente por el Día de los Trabajadores, la Terminal anunció que desplegará a su personal de seguridad en puntos específicos, realizará controles en los circuitos de taxis y se van a verificar antecedentes, como parte de un plan especial de seguridad.

Además, recomendó a quienes utilicen sus instalaciones “comprar tiquetes únicamente en canales oficiales; desconfiar de ofertas en redes sociales o servicios de mensajería; abordar los vehículos dentro de las instalaciones autorizadas; verificar las condiciones de viaje para menores, mascotas y equipaje, y supervisar siempre a los niños durante el viaje”.