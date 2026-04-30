Petro queda contra las cuerdas: del “no convocaré constituyente” a pedir plata y firmas para imponerla

La polémica política crece alrededor del presidente Gustavo Petro por lo que varios sectores consideran una fuerte contradicción en su discurso sobre la Asamblea Nacional Constituyente.

Hoy, el Gobierno Nacional está embarcado de lleno en la idea de convocar una constituyente, una de las principales banderas del Pacto Histórico y también de la campaña de Iván Cepeda.

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Incluso, desde sus redes sociales, el mandatario viene promoviendo una cuenta para recaudar recursos con el fin de respaldar esta iniciativa política.

Sin embargo, años atrás, Petro había sido tajante al afirmar que no convocaría una constituyente y que no era necesario cambiar la Constitución de 1991 para transformar el país.

Ahora, esas declaraciones regresan al centro del debate: ¿cambió de opinión o simplemente cambió de estrategia?

Las contradicciones de Gustavo Petro frente a la constituyente

Una de las frases más recordadas quedó registrada durante la campaña presidencial de 2022, cuando Gustavo Petro aseguró públicamente que no convocaría una Asamblea Nacional Constituyente.

Pero esa no fue la única vez.

Cuatro años antes, en medio de una entrevista en Noticias RCN, el entonces candidato también rechazó esa posibilidad cuando fue consultado sobre una eventual reforma constitucional o un intento de reelección a través de una constituyente.

Ante esa pregunta, respondió de forma directa:

Nosotros no necesitamos cambiar la Constitución para cambiar el país. Con la Constitución del 91 se puede cambiar el país. Nosotros hicimos la Constitución del 91. Las instituciones de la Constitución son hechas por una fuerza a la cual yo pertenecí mayoritariamente.

Con esa declaración, Petro defendía la vigencia de la Carta Política de 1991 y descartaba la necesidad de modificarla para impulsar sus reformas.

Hoy, la realidad política es completamente distinta.

¿La Constituyente será una bandera de la campaña del Pacto Histórico?

La Asamblea Nacional Constituyente pasó de ser innecesaria a convertirse en una de las apuestas centrales del oficialismo y una bandera visible dentro de la campaña del Pacto Histórico.

No solo se impulsa desde sectores cercanos al Gobierno, sino que además el propio presidente ha promovido en redes sociales una cuenta para recaudar dinero destinado a apoyar esa causa política.

Pero ahí aparece otra contradicción que hoy vuelve a generar ruido.

En 2024, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, abrió una cuenta para recaudar fondos con el fin de sacar adelante obras 4G que, según la Gobernación, habían quedado desfinanciadas por el Gobierno Nacional.

En ese momento, Petro se opuso de manera contundente. Pidió suspender ese recaudo y advirtió que esas donaciones podían ser infiltradas por dineros del narcotráfico.

Además, acusó al gobernador de promover una captación masiva de dinero, una situación que hoy mantiene dos procesos en la Fiscalía relacionados con ese tema.

La gran diferencia que ahora señalan sus críticos es que en ese entonces la plata se buscaba para obras públicas de infraestructura, mientras que hoy el recaudo estaría destinado a una causa política como la constituyente.

Por eso la pregunta que hoy toma fuerza es inevitable: si antes era peligroso, ¿por qué ahora sí?