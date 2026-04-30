América dio mala imagen frente a Tigre y se apretó su grupo en Sudamericana: así quedó

América de Cali sufrió un duro revés en territorio argentino tras caer 2-0 frente a Tigre en Buenos Aires, resultado que cambió por completo el panorama del Grupo A de la Copa Sudamericana. El equipo escarlata, que llegaba invicto, perdió el control de la zona y ahora comparte puntos con otros dos rivales, en una lucha que se volvió mucho más apretada.

El compromiso se resolvió prácticamente en la primera mitad, donde el conjunto local mostró eficacia y claridad para golpear en momentos clave. América, por su parte, no logró asentarse en el campo ni imponer su idea de juego, lo que terminó condicionando el desarrollo del encuentro.

Tigre golpeó temprano y definió el partido

El equipo argentino no tardó en marcar diferencias. A los 14 minutos, Martín Garay abrió el marcador. El gol tempranero le dio tranquilidad a Tigre, que continuó manejando el ritmo del partido.

Poco después, a los 28 minutos, Ignacio Russo amplió la ventaja con el 2-0, resultado que prácticamente sentenció el duelo antes del descanso. América no encontró respuestas ni en defensa ni en ataque, y se fue al entretiempo con una desventaja difícil de revertir.

En la segunda mitad, el conjunto colombiano intentó reaccionar, pero careció de profundidad y precisión para inquietar al rival. Tigre, con el marcador a favor, administró el resultado sin mayores complicaciones.

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Un grupo que se aprieta en la tabla

La derrota dejó consecuencias directas en la clasificación. América de Cali quedó ubicado en la tercera posición del Grupo A con cuatro puntos y una diferencia de gol de -1, lo que lo obliga a mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.

Por su parte, Tigre ascendió al segundo lugar también con cuatro unidades, pero con mejor diferencia de gol (+1), lo que le permite tomar ventaja en la tabla. El liderato, de momento, lo ocupa Macará, igualmente con cuatro puntos, aunque aún debe disputar su partido de la fecha frente a Alianza Atlético.

Con este escenario, el grupo queda completamente abierto y sin un claro dominador. América, que había iniciado con paso firme, ahora está obligado a recomponer su camino si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo continental.