Campaña 'Petro Presidente' sí habría violado topes electorales, según fuentes del CNE

Fuentes del Consejo Nacional Electoral confirmaron a Noticias RCN que la campaña 'Petro Presidente' sí habría violado los topes electorales.

Se espera que antes de que finalice esta semana sea presentado el proyecto de resolución a la Sala Plena. Esto tras la presentación de los alegatos de las partes y la realización de la ponencia.

Al parecer, la resolución nueva ratifica que los gastos de campaña superaron los $3.500 millones, de acuerdo al límite establecido por ley.

Una vez la resolución sea votada en la Sala Plena, se definirán las eventuales sanciones, principalmente contra el entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

CNE investiga la campaña 'Petro Presidente'

El 8 de octubre de 2024, el CNE abrió formalmente la investigación por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.

Esto a raíz de una denuncia que aseguraba una violación de los topes establecidos por la ley para la financiación de campañas políticas, por más de $5.300 millones que no habrían sido reportados.

Estas acusaciones acarrearon, además, cuestionamientos sobre la legalidad de los recursos que habrían entrado a la campaña. En mayo de ese mismo año, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, presentaron un informe en el que detallaban las supuestas inconsistencias financieras cometidas durante las dos vueltas de la contienda.

Allí se insistía en que, durante la primera vuelta presidencial, la campaña habría dejado de reportar a las autoridades electorales más de $3.700 millones, en donde se incluían contribuciones clave que no fueron registradas debidamente en los informes.

RELACIONADO Los alcances en la decisión del CNE sobre investigar la campaña del presidente Petro

Entretanto, en la segunda vuelta la omisión habría sido por cerca de $1.600 millones, provenientes de un contrato con la empresa de aviación SADI, que proporcionó servicios a la Colombia Humana durante el fin de la campaña.

¿Qué consecuencias tiene la violación de topes en una campaña presidencial?

Debido a que el CNE es un tribunal administrativo, las sanciones en este caso serían del mismo carácter como, por ejemplo, devolver los dineros de la reposición de votos si así se determina.

Sin embargo, estas no recaerían sobre el actual mandatario, pues la Corte Constitucional definió que se debía suspender cualquier actuación en el CNE que involucrara al presidente Gustavo Petro.

Esto, debido a que el juez natural del jefe de Estado es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Los alcances de la decisión actual del CNE tendrían efectos sobre el gerente de la campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Mogollón; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica.