Polémica carta: senadores piden garantías para los 11 jóvenes capturados por terrorismo en Bogotá

Una fuerte controversia política se desató en las recientes horas tras conocerse que 31 senadores de sectores de izquierda, entre ellos Iván Cepeda, firmaron una carta dirigida a las autoridades en la que solicitan garantías para los 11 jóvenes recientemente capturados en Bogotá.

Senadores piden garantías para 11 jóvenes señalados de actos vandálicos en Bogotá

Estos son señalados de pertenecer al denominado grupo ‘PPP’ y de estar involucrados en actos de terrorismo urbano, vandalismo e incendios.

Los jóvenes fueron presentados el pasado 12 de diciembre por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes los acusan de participar en hechos violentos registrados en inmediaciones de la Universidad Nacional, donde encapuchados protagonizaron ataques contra bienes públicos y privados durante jornadas de disturbios.

En el comunicado, con fecha del 1 de diciembre, la Comisión manifiesta su “preocupación por la criminalización de la juventud” y cuestiona el uso de agentes encubiertos y lo que denomina una “inflación punitiva”.

“La Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en el marco de la protesta social del Congreso de la República, manifiesta su preocupación por la criminalización de la juventud, siendo inaceptable que se repitan prácticas de inflación punitiva y el uso de agentes encubiertos cuya finalidad no busque evitar la comisión de los delitos. La Comisión ha podido constatar acorde al contenido de la imputación que se distorsionan los hechos, desconociendo las directivas de la Fiscalía General de la Nación”.

El documento solicita el respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en libertad para los 11 capturados.

Según el texto, la Comisión asegura haber evidenciado que los jóvenes han participado en expresiones de protesta social y que, a su juicio, habrían sido víctimas de hostigamientos, señalamientos y persecución.

Autoridades aseguran que jóvenes capturados participaron en actos de vandalismo y terrorismo

Sin embargo, las autoridades sostienen que los capturados harían parte de una estructura dedicada a la violencia urbana, responsable de ataques coordinados, incendios y daños reiterados contra infraestructura.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que “luego de más de un año de investigación fueron capturados por orden judicial 11 integrantes de un movimiento radical autodenominado (PPP), que serían responsables de al menos 28 actos vandálicos en la ciudad”.

Por su parte, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que “estas personas no eran estudiantes de ninguna universidad pública de Colombia. Ellos buscaban, era generar el caos”.