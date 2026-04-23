Colado hirió con tijeras a un guardia de Transmilenio cuando le reclamó por no pagar

La inseguridad y la intolerancia en Bogotá parecen estar cada vez más fuera de control. Esta vez, un lamentable hecho se presentó en el sistema Transmilenio, cuando un colado reaccionó de manera violenta en contra de un vigilante de la estación.

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Fue en la estación del Country Sur sobre la troncal de la Calle Décima, en donde un hombre ingresó sin pagar su pasaje, por lo que el personal de seguridad lo requirió para pedirle que se devolviera y efectuara el pago.

Colado atacó con tijeras a un guardia

Ante esto, el hombre sacó unas tijeras y las apuntó de forma violenta en contra de los guardias, logrando herir en el rostro y en un dedo a un trabajador.

Por fortuna, los demás guardias lograron contener la situación, impidiendo que la agresión pasara a mayores.

Este se suma a las decenas de casos de inseguridad, violencia e intolerancia que se han registrado en Bogotá durante las últimas semanas.

Transmilenio se pronunció

A través de un comunicado, Transmilenio confirmó que el hombre había intentado ingresar a la estación evadiendo el pago del pasaje, por lo que se activaron “labores de apoyo y control” por parte del equipo de vigilancia.

En medio de esto, el colado agredió con brutalidad al funcionario.

Ante esto, la empresa hizo un llamado para hacer uso adecuado del sistema, conservando la sana convivencia y comportamientos que protejan la vida de usuarios y trabajadores.

Por ahora no se sabe si el colado fue detenido por las autoridades.