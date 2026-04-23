Desarticulan banda que robaba la identidad de sus víctimas y comercializaba sus celulares en el exterior

Autoridades estadounidenses y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín), de la Policía, planearon y llevaron a cabo operaciones de allanamiento en Bogotá y Soacha para capturar a cuatro integrantes de la banda de crimen transnacional conocida como ‘Los Liberadores’, que solo en Bogotá deja a más de 200 víctimas.

Así lo dio a conocer el coronel Elver Alfonso, director de la Dijín: “Cuatro allanamientos, cuatro capturas, en Bogotá y Soacha. En el desarrollo de estas diligencias de allanamiento, logramos la incautación de 380 teléfonos inteligentes, once computadores, once tabletas, 38 millones de pesos en efectivo, más de 5.000 euros y 4.500 dólares”.

Modus operandi de la banda delincuencial:

De acuerdo con las autoridades, algunos de los integrantes de la banda criminal se dedicaban al hurto de celulares a mano armada, acercándose a sus víctimas en discotecas y haciéndose pasar por clientes en locales comerciales.

Una vez lograban acceder a sus dispositivos, hurtaban su información personal, fotos y videos para chantajearlos o los suplantaban en redes sociales para estafar a otras personas con la compra de vehículos.

Desde la cuenta de sus víctimas, contactaban a personas que trataban de vender su vehículo particular, se ofrecían a pagar el 10% para generar confianza y acordaban pagar el resto a los 15 días. Lo que nunca llegaba a ocurrir.

“Ya hace un tiempo, recibí una serie de amenazas de parte de una persona a la que no conozco, a través de Facebook. Me dijo que yo estaba estafando a otras personas. Señaló directamente a mis familiares y me dijo que me iban a atrapar y me iban a hacer pagar por lo que estaba haciendo”, recordó una de sus víctimas.

Cuando no lograban concretar la estafa, se limitaban a vender los dispositivos de sus víctimas en el extranjero. Una de ellas recordó cómo operaban en centros comerciales: “No me fijé porque estaba hablando con el supuesto cliente y cuando se fue, me di cuenta de que ya no estaban los celulares. Entonces, le pregunté al equipo de seguridad si había visto algo”.

¿Qué cargos les fueron imputados a los integrantes de ‘Los Liberadores’?

De acuerdo con el coronel Alfonso, “cada uno de los delincuentes tenía un rol criminal definido, con un modus operandi planificado, desde el sujeto que dinamizaba el hurto a mano armada, hasta el que recogía y almacenaba los celulares. También se identificó a otro individuo, encargado de liberar los dispositivos para trasladarlos y comercializarlos en Perú y Ecuador”.

Tras su captura en el barrio Primavera de Bogotá y el vecino municipio de Soacha, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, estafa y violación de datos personales. Según Alfonso:

Con los operativos “no solo se recuperaron los elementos materiales, también la tranquilidad de las víctimas, que fueron contactadas por los delincuentes para ser extorsionadas y presionadas con no publicar información íntima que extrajeron de sus dispositivos electrónicos”.