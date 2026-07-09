"El 99,77 % de Colombia está libre de coca": la frase del minDefensa que desató una polémica

Una declaración del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, prendió una polémica sobre la situación de los cultivos ilícitos en Colombia.

Durante una intervención pública, el funcionario afirmó que el 99,77 % del territorio colombiano está libre de cultivos de hoja de coca, al explicar que las cerca de 253.000 hectáreas sembradas representan únicamente el 0,23 % de la extensión total del país.

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Aunque el ministro presentó esa cifra como una manera de dimensionar el fenómeno, sus palabras generaron una rápida reacción de exfuncionarios y expertos.

¿Qué dijo el ministro de Defensa sobre los cultivos de coca?

Durante su intervención, Pedro Sánchez explicó que Colombia cuenta con cerca de 253.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca y sostuvo que esa superficie equivale al 0,23 % de los casi 114 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional.

Con base en ese cálculo, el ministro afirmó:

Uno podría decir, ¿y cuánto es el porcentaje del territorio de cultivos de coca? Que son estas 253 mil hectáreas que le mencioné anteriormente. Representa el 0,23 % de los casi 114 millones de hectáreas que tiene el país. Entonces, otra manera de decirla es que el 99,77 % del territorio colombiano está libre de coca.

La declaración se difundió rápidamente y provocó reacciones desde distintos sectores.

¿Por qué la afirmación generó tanta polémica?

Las críticas se centraron en la manera como el ministro presentó la información.

Para varios analistas, medir la cantidad de hectáreas sembradas frente a la totalidad del territorio nacional no refleja el comportamiento de los cultivos ilícitos ni su impacto sobre la seguridad del país.

Uno de los primeros en responder fue Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad y profesor, quien rechazó de manera contundente la afirmación del ministro.

Es cínico y es mentiroso. Los hechos ciertos y que conocemos de las dimensiones que hacen Naciones Unidas son que al inicio de la administración Petro había 204 mil hectáreas con cultivos de hoja de coca y al tercer año de la administración, porque Gustavo Petro no ha permitido publicar los datos del año pasado, había ya 260 mil hectáreas de cultivos de coca. Es decir, un crecimiento, por lo menos en los tres primeros años, de más del 28%.

Según Mejía, el debate debería centrarse en el aumento de las hectáreas sembradas y no en la proporción que estas representan frente a la extensión total del territorio colombiano.

¿Qué respondió el exministro Diego Molano?

Las declaraciones del ministro también fueron cuestionadas por el exministro de Defensa Diego Molano, quien aseguró que esa forma de presentar las cifras distorsiona la realidad sobre la seguridad del país.

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Él afirmó:

Utilizar una regla de tres acerca del territorio para maquillar y esconder el desastre que ha sido la política de seguridad es una burla a los colombianos. Colombia no necesita más gobiernos que maquillen, Colombia necesita gobiernos que se comprometan con la seguridad y la tranquilidad.

Con esa declaración, el exfuncionario sostuvo que el problema de los cultivos ilícitos no puede minimizarse mediante una comparación porcentual con el territorio nacional.