SENA abrió inscripciones para cursos gratuitos de inglés: así puede estudiar de forma virtual con certificado

Dominar el inglés se ha convertido en una herramienta clave para acceder a mejores oportunidades laborales, académicas y profesionales.

Con ese objetivo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) mantiene abierta la convocatoria para que los colombianos fortalezcan sus conocimientos del idioma a través de English Does Work, un programa completamente virtual y gratuito.

¿Qué es English Does Work?

Se trata del programa de formación virtual en inglés del SENA, creado para fortalecer las competencias lingüísticas y comunicativas de los colombianos sin importar el lugar donde se encuentren.

La estrategia está dirigida a personas que viven tanto en Colombia como en el exterior y busca facilitar el acceso al aprendizaje del idioma mediante una modalidad completamente en línea, con recursos interactivos y acompañamiento permanente de instructores.

¿Quiénes pueden inscribirse?

La convocatoria está abierta para cualquier colombiano que tenga acceso a internet, sin importar si reside dentro o fuera del país.

Los interesados podrán realizar el proceso de inscripción a través de la plataforma Zajuna del SENA. Es importante tener en cuenta que cada nivel exige requisitos específicos, los cuales deberán consultarse durante el proceso de registro.

¿Cuántos niveles tiene el programa?

English Does Work está conformado por 13 niveles, que van desde el Level 1 hasta el Level 13.

La estructura del programa está basada en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y, al completar toda la ruta de formación, se espera que los aprendices alcancen un nivel intermedio de competencia en inglés.

¿Qué beneficios ofrece esta formación?

El programa fue diseñado para que los estudiantes aprendan inglés de manera práctica, dinámica y flexible.

Entre las principales ventajas se encuentran:

Formación 100% gratuita, virtual y con certificado.

Acceso a contenidos interactivos para fortalecer el aprendizaje.

Acompañamiento permanente de un instructor para resolver dudas académicas y técnicas.

Posibilidad de asistir a clases explicativas en vivo o consultar las grabaciones cuando el estudiante lo considere conveniente.

Disponibilidad de la plataforma las 24 horas del día, lo que permite avanzar de acuerdo con el tiempo de cada aprendiz.

Espacios de interacción con estudiantes de diferentes regiones del país para fortalecer las habilidades comunicativas.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas pueden registrarse a través de la plataforma Zajuna del SENA, donde también encontrarán la información sobre los requisitos de cada nivel y el proceso de inscripción.

Con esta convocatoria, la entidad busca ampliar el acceso a la formación en inglés y brindar herramientas que permitan mejorar el perfil académico y laboral de miles de colombianos mediante un programa gratuito, virtual y con certificación.