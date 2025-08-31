CANAL RCN
Colombia

Colados quedaron al día con sus comparendos con curiosa forma: ¿Cuál fue?

En Bogotá hay varias alternativas a la hora de estar al día con los comparendos.

Colados en Transmilenio.
Colados en Transmilenio. Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
02:21 p. m.
Los colados son uno de los mayores dolores de cabeza para el sistema de transporte público. Cifras de Transmilenio indican que cada día se pueden perder más de 960 millones de pesos por esta mala práctica.

Si bien existen multas por colarse, lo cierto es que solamente el 5% de las personas pagan. Teniendo en cuenta este panorama, las autoridades han llevado a cabo otras formas para que los colados respondan por sus actos.

Colados de Transmilenio: el dolor de cabeza para el sistema

Las multas están contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Dependiendo de varios factores, puede ir de 94.900 a 189.800 pesos. Los comparendos se pueden pagar con descuento en los cinco días hábiles.

Sin embargo, hay otra forma para estar a paz y salvo con el distrito: con trabajo comunitario o actividades pedagógicas.

Durante este año, les han impuesto comparendos por convivencia (incluyendo a los colados) a más de siete mil personas. Ellos han optado por el camino del trabajo comunitario, lo cual puede ser recogiendo basura, sembrar semillas en humedales o limpiar monumentos.

Comparendos quedaron al día con trabajo comunitario

Las cifras indican que para agosto de 2025, los comparendos por convivencia se redujeron un 27%. Aparte de los colados, otras conductas que llevan a esto son: tener armas cortopunzantes, ingresar por puertas no autorizadas, consumir sustancias psicoactivas cerca a colegios o protagonizar riñas, etcétera.

Ahora bien, si una persona está en deuda con los comparendos, puede ir a los Cades, Supercades y casas de justicia. En esos sitios, los funcionarios proporcionan información sobre los caminos disponibles.

En caso de que la persona no pueda dirigirse personalmente, podrá contactar al Distrito por las líneas 3014457292 y 3246814036. El horario de atención es de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

 

