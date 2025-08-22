Petro, Lula y Arce estrechan lazos para proteger la Amazonía de cara a la COP 30

Los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia se reunieron este 22 de agosto en Bogotá para hablar sobre la Amazonía y las acciones conjuntas que deberían coordinarse para enfrentar las problemáticas que amenazan esta región.

Los mandatarios de las tres naciones hicieron un llamado a la cooperación regional para proteger la selva amazónica, sus indígenas y plantear una "posición común" con miras a la conferencia climática COP 30.

La Amazonía, compartida por nueve países, sufre los estragos de la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y el impacto de los hidrocarburos. El objetivo de la V Cumbre de Países Amazónicos, cuya sede este año es la capital colombiana, es coordinar acciones conjuntas para enfrentar estas problemáticas.

Países se preparan para la COP 30

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habló de la creación de una policía amazónica internacional para combatir el crimen organizado, que operará a partir del 9 de septiembre desde la ciudad de Manaos.

También destacó la importancia de la conferencia climática COP 30 de la ONU como un escenario para poner el foco en las necesidades de la Amazonía ante la comunidad internacional.

"Queremos que la COP30 sea la COP del cambio", agregó sobre la cita de noviembre en la ciudad amazónica de Belém, en Brasil.

Frente a los cancilleres y representantes diplomáticos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dio un discurso crítico con los combustibles fósiles en línea con sus políticas de transición energética.

"Uno de los principales enemigos de Colombia es el narcotráfico (…), el oro y cierta minería extraída ilícitamente", añadió el mandatario izquierdista.

Luis Arce, presidente de Bolivia, llamó a anteponer los "intereses regionales" a los nacionales.

Ir más allá del discurso para proteger la Amazonía

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) en el que se basa la cumbre, fue firmado por todos los Estados amazónicos en 1978.

Petro, Lula y Arce intercambiaron abrazos y muestras de afecto en la cumbre. Indígenas y afrodescendientes también estuvieron presentes y pidieron "acciones reales" más allá de "discursos".

Además de la pérdida del ecosistema que habitan, los pueblos originarios padecen la violencia: solo en Colombia, 27 líderes indígenas fueron asesinados en lo que va de 2025, según la organización Indepaz.

El bosque tropical más grande del mundo, que alberga cerca al 10% de la biodiversidad mundial, enfrenta diversos incendios y una fuerte sequía en los últimos años.

El cierre de la cumbre se da solo un día después de dos ataques guerrilleros en Colombia que dejaron una veintena de muertos. Al inicio del evento, se pidió un minuto de silencio por las víctimas en el país, sumido en la peor ola de violencia de la última década.