Informe reveló que Colombia concentra más del 67% de los cultivos de coca en el mundo

El reciente informe de la Oficina Antidrogas de las Naciones Unidas ha encendido las alarmas sobre la situación del narcotráfico en Colombia.

El documento revela que el 67% de los cultivos de coca en el mundo se encuentran en territorio colombiano, posicionando al país como líder en la producción global de cocaína.

Informe reveló que Colombia tiene un gran porcentaje de los cultivos de cocaína

Esta preocupante situación ha sido analizada por expertos como el general en retiro Eliécer Camacho, quien señaló la falta de una estrategia efectiva para combatir el narcotráfico.

Según Camacho, la expansión de grupos terroristas en zonas de rentas criminales es uno de los factores clave que ha llevado a Colombia a esta posición.

“Los colombianos hoy estamos mirando la falta de estrategia para combatir el narcotráfico. Ha sido un tema fallido y es por permitir que los grupos terroristas realicen una expansión importante donde están las rentas criminales. Esa hegemonía nos afecta a Colombia a parecer como el mayor productor del mundo de cocaína”, aseguró Camacho.

El general señaló que esto es “supremamente grave para todo lo que tiene relación con nuestro país, inclusive la certificación. Pero no solo eso, también hemos observado que los campesinos han sido organizados por parte de estos grupos delincuenciales para secuestrar a los militares y policías que se encuentran haciendo la erradicación”.

Por otro lado, el informe destaca que la mayoría de los cultivos se concentran en el suroeste del país, coincidiendo con las áreas de influencia de las disidencias de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz.

Esta correlación sugiere una estrecha relación entre los grupos armados y el aumento de los cultivos ilícitos.

“Hoy esta parte del país tiene mucha fortaleza, este grupo delincuencial de Marquetalia y todos los fenómenos delictivos alrededor del grupo delincuencial de las Farc. Este posicionamiento en López de Micay, en el Cauca, en Nariño, eso da pie para que haya un crecimiento importante. Pero también los militares y policías tienen las manos atadas para actuar de forma contundente contra estos delincuentes. Esa afectación que tenemos de los grupos terroristas en esta parte del país tiene que ver con ese crecimiento desmesurado que vienen teniendo los cultivos en Colombia”, añadió.

Frente a estos hallazgos, el presidente Gustavo Petro ha argumentado que el incremento no se debe a una expansión masiva de los cultivos, sino a "una transformación en las formas de siembra, el uso de diferentes fertilizantes y el cambio de semillas".

Sin embargo, expertos como Camacho cuestionaron esta perspectiva, señalando la ineficiencia del Gobierno en la implementación de estrategias antinarcóticos.

“No podemos buscar la responsabilidad siempre en el otro. No, hay una ineficiencia alta en el gobierno de una estrategia para combatir el narcotráfico. Puede que en realidad los narcotraficantes buscan diariamente como ser más ágiles en la siembra y resiembra, pero si no hay una operación fuerte de radicación, tanto manual como la expresión de la mano, con una solución para estas personas que necesitan una subsistencia, va a ser muy difícil lograrlo. Entonces no es lógico que solamente le echemos la culpa a los fertilizantes (...) creo que también tiene que analizar que hay una ineficiencia alta por parte del programa para erradicar y para combatir las drogas hoy en Colombia”, detalló.

La situación plantea además el riesgo de una posible descertificación por parte de Estados Unidos, lo que podría tener serias implicaciones para Colombia.

Según el general en retiro, aunque una descertificación inmediata es poco probable debido a la complejidad geopolítica actual, sí podrían imponerse condiciones más estrictas en términos de “reducción de presupuesto, apoyos tecnológicos y otros temas".

"Eso tiene una relación, una incidencia directa para inclusive las relaciones con otros países que nosotros realizamos las exportaciones de productos importantes y va a haber unas restricciones grandes a nuestros exportadores porque no es un secreto que todas las modalidades delictivas son utilizadas por estos delincuentes para lograr llevar el estupefaciente a diferentes partes del mundo”, finalizó.