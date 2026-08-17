Colombia supera las 220 toneladas de ayuda internacional tras el terremoto del 10 de agosto

Colombia ha recibido más de 220 toneladas de ayuda humanitaria internacional luego del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y que también dejó afectaciones en zonas del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

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Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cooperación internacional comenzó a llegar al país desde los primeros días de la emergencia y ha incluido tanto suministros esenciales como el despliegue de equipos especializados para apoyar las labores de atención y respuesta. En total, 144 integrantes de equipos internacionales se encuentran trabajando en territorio colombiano.

El Salvador, México, Chile y Perú enviaron ayuda

Entre los primeros países que respondieron al llamado de Colombia se encuentran El Salvador, México, Chile y Perú. En conjunto, estas naciones enviaron 222,5 toneladas de asistencia, representadas en alimentos, artículos de higiene, medicamentos y suministros médicos.

El Salvador aportó 100 toneladas, México 58,5, Chile 50 y Perú 14 toneladas. A estos suministros se sumó el trabajo de equipos especializados provenientes de Israel, Ecuador y Estados Unidos.

La misión humanitaria de Israel está integrada por 82 personas, mientras que Ecuador desplazó a 40 integrantes del Equipo ECU 11 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Estados Unidos, por su parte, envió 22 especialistas en búsqueda y rescate urbano.

Todos estos equipos se incorporaron a las labores de emergencia en coordinación con las autoridades colombianas.

ONU apoya la evaluación de las zonas afectadas

El Gobierno colombiano también ha articulado la cooperación internacional con el Equipo Humanitario País de Naciones Unidas y las agencias del sistema presentes en el territorio.

En este proceso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utiliza herramientas digitales y satelitales para establecer la magnitud de las afectaciones y contribuir a identificar las necesidades de las comunidades damnificadas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Además, ya fueron trasladados a las zonas afectadas kits de alimentos, higiene, hábitat y menaje, así como bodegas móviles y tanques de agua, entre otros elementos destinados a atender las necesidades más urgentes.

Más ayuda llegará en los próximos días

La cooperación internacional continuará aumentando con nuevos aportes gestionados por la Cancillería.

Entre ellos se encuentran 75 carpas familiares y cuatro multipropósito provenientes de Luxemburgo; 2.500 filtros de agua y 3.000 kits de cocina enviados por Alemania; y 150 tiendas familiares junto con 360 mantas aportadas por Suecia.

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India anunció además el envío de 20 toneladas de suministros humanitarios y médicos, mientras que Paraguay prepara cerca de 52 toneladas de asistencia que incluirán agua potable, alimentos, productos para bebés, artículos de higiene, insumos médicos y medicamentos.

China también contribuirá con 7.000 mantas, 1.900 tiendas de campaña, 15 vehículos destinados a la potabilización de agua y 200 lámparas solares.

Guatemala, por su parte, enviará 1.600 kits de alimentos y 3.000 kits de aseo personal, con un peso estimado de 30 toneladas.