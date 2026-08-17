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Historia geológica de Vanuatu: la actividad sísmica en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Vanuatu es un territorio que, por causa de su ubicación en el cinturón, ha estado propenso a varios terremotos en su historia.

Foto: AFP.
Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 17 de 2026
02:37 p. m.
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El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el domingo 16 de agosto hubo un terremoto de magnitud 6.1 cerca de Vanuatu, grupo de islas en el océano Pacífico ubicado en el continente de Oceanía.

Terremoto de magnitud 6.1 cerca de Vanuatu se presentó este domingo 16 de agosto
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La profundidad fue de 188 kilómetros y el epicentro a 56 kilómetros de la aldea Port Olry, en la isla Espíritu Santo.

Los terremotos más fuertes en 2026

Este sismo se sumó a la extensa lista de fuertes movimientos telúricos ocurridos en 2026 en el mundo. Puntualmente en Vanuatu, hubo uno el 30 de marzo con magnitud de 7.3.

National Geographic recopiló los terremotos con mayor magnitud de este 2026: Malasia (7.1), Tonga (7.5), Vanuatu (7.3), Japón (7.4), Filipinas (7.8), Venezuela (7.2), Venezuela (7.5), México (7.3), Colombia (7.4) e Indonesia (7.7).

Vanuatu está ubicado en el Cinturón de Fuego, una zona en el planeta en la que se ubican las principales placas tectónicas y varios volcanes. Esto ocasiona que sea el punto donde aproximadamente el 81 % de los sismos ocurren.

¿Por qué ocurren terremotos en Vanuatu?

Uno de los años más lamentables fue 2009, cuando entre el 8 y 9 de octubre se dieron más de una docena de temblores, siendo el de las 9:18 a.m. el más fuerte por la magnitud de 7.8.

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También, en diciembre de 2024, se dio uno de magnitud 7.3 cerca de Port Vila, el cual dejó daños en el Centro Cultural y otros edificios que hacían parte del patrimonio cultural. 14 personas murieron y hubo al menos otras 80 mil que quedaron afectadas.

Un informe de European Geosciences Union de 2024 indicó que en Vanuatu hay islas volcánicas expuestas a varios peligros naturales, dado que están en una zona de subducción donde ocurren tsunamis, terremotos, erupciones y deslizamientos de tierra.

Varios estudios recopilados en la investigación mencionan otros sismos ocurridos entre noviembre de 1999 y febrero de 2021, varios en la VSZ, la zona de subducción de Vanuatu.

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