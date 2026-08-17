CANAL RCN
Tendencias

Se conoció el parte médico de cantante de vallenato que cayó de una tarima en pleno concierto

Al artistas deberán realizarle el procedimiento quirúrgico requerido para estabilizar las fracturas.

Foto: Creada con IA

Noticias RCN

agosto 17 de 2026
02:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Preocupación y consternación reina en el gremio de la música vallenata tras confirmarse el delicado estado de salud del reconocido cantante Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como "El Churo Díaz".

El intérprete sufrió un grave accidente en la madrugada del domingo mientras ofrecía un concierto en el municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar. La caída al vacío desde una altura aproximada de dos metros le ocasionó fracturas en la tibia y en ambos tobillos.

Famoso cantante de vallenato cayó de la tarima y tuvo que ser auxiliado
RELACIONADO

Famoso cantante de vallenato cayó de la tarima y tuvo que ser auxiliado

El incidente ocurrió durante la celebración del Festival de Música Vallenata en Guitarra. Según los testimonios de los asistentes y las imágenes captadas en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el artista se encontraba interpretando uno de sus éxitos y animando al público.

En medio de su dinamismo sobre el escenario, Churo Díaz comenzó a dar varios pasos hacia atrás sin percatarse de que se encontraba al borde de la estructura. Al perder el límite del escenario, pisó en el aire y cayó estrepitosamente hacia el suelo.

De inmediato, el pánico se apoderó de los asistentes y de los miembros de su agrupación. Al no poder colocarse de pie debido al intenso dolor en sus extremidades inferiores, el cantante tuvo que ser retirado en brazos del lugar por su equipo de seguridad y socorristas locales.

Tras activar los protocolos de emergencia, el intérprete fue trasladado de urgencia a la Clínica Cardiovascular de Valledupar, donde ingresó para ser evaluado por personal médico especializado.

Parte médico del cantante Churo Díaz

Horas más tarde, el equipo de prensa de la organización musical de Churo Díaz emitió un comunicado oficial confirmando la gravedad de las lesiones: "Durante el desarrollo de su show, el artista sufrió una caída desde la tarima. De inmediato, su equipo de trabajo activó el protocolo de atención y realizó su traslado a la Clínica Cardiovascular de Valledupar, donde recibió valoración y atención médica".

Los exámenes médicos detallaron que el urumitero presenta fracturas en los miembros inferiores, comprometiendo gravemente la tibia y la articulación de sus tobillos. Los especialistas encargados de su caso manifestaron que es necesario mantener al artista bajo estricta observación médica entre cuatro y ocho días. Este periodo de tiempo permitirá que la severa inflamación en las zonas afectadas ceda de manera óptima antes de proceder con las intervenciones quirúrgicas necesarias para estabilizar los huesos fracturados.

Como consecuencia directa del lamentable percance, el equipo de prensa anunció la suspensión inmediata de la agenda de presentaciones que el artista tenía programada para este fin de semana, incluyendo los eventos en los municipios de Mahates y San Cristóbal, en el departamento de Bolívar.

Su mánager y seres queridos agradecieron las innumerables muestras de afecto, oraciones y solidaridad por parte de sus seguidores, asegurando que Churo Díaz se encuentra estable emocionalmente, acompañado de su familia y enfocado exclusivamente en su proceso de recuperación.

“Agradecemos a Dios que el accidente no haya generado consecuencias de mayor gravedad y, especialmente, a todos los seguidores, amigos y medios de comunicación que han expresado su preocupación, cariño y buenos deseos por la pronta recuperación del artista”, sostuvieron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 17 de agosto de 2026

Cristiano Ronaldo

Así fue la boda secreta de Cristiano Ronaldo y Georgina: salieron a la luz fotografías

Artistas

Jhonny Rivera reveló las imágenes del terremoto en su casa: video

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Rescatistas de todo el país empiezan a salir de Pereira mientras decenas de familias esperan un milagro

Los organismos locales continuarán al frente de las operaciones.

Terremoto

Japón y Reino Unido anuncian ayuda humanitaria para Colombia tras terremoto

Colombia recibirá apoyo internacional para atender a las comunidades afectadas por el terremoto. Japón y Reino Unido anunciaron medidas de asistencia humanitaria.

Dian

Estas son las cédulas que deben presentar la declaración de renta en esta semana del 18 al 21 de agosto

Cuidado personal

¿Comer después de las 9 p.m. afecta la salud?

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal volvió a brillar: gol y dos asistencias en Flamengo