Se conoció el parte médico de cantante de vallenato que cayó de una tarima en pleno concierto

Preocupación y consternación reina en el gremio de la música vallenata tras confirmarse el delicado estado de salud del reconocido cantante Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como "El Churo Díaz".

El intérprete sufrió un grave accidente en la madrugada del domingo mientras ofrecía un concierto en el municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar. La caída al vacío desde una altura aproximada de dos metros le ocasionó fracturas en la tibia y en ambos tobillos.

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El incidente ocurrió durante la celebración del Festival de Música Vallenata en Guitarra. Según los testimonios de los asistentes y las imágenes captadas en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el artista se encontraba interpretando uno de sus éxitos y animando al público.

En medio de su dinamismo sobre el escenario, Churo Díaz comenzó a dar varios pasos hacia atrás sin percatarse de que se encontraba al borde de la estructura. Al perder el límite del escenario, pisó en el aire y cayó estrepitosamente hacia el suelo.

De inmediato, el pánico se apoderó de los asistentes y de los miembros de su agrupación. Al no poder colocarse de pie debido al intenso dolor en sus extremidades inferiores, el cantante tuvo que ser retirado en brazos del lugar por su equipo de seguridad y socorristas locales.

Tras activar los protocolos de emergencia, el intérprete fue trasladado de urgencia a la Clínica Cardiovascular de Valledupar, donde ingresó para ser evaluado por personal médico especializado.

Parte médico del cantante Churo Díaz

Horas más tarde, el equipo de prensa de la organización musical de Churo Díaz emitió un comunicado oficial confirmando la gravedad de las lesiones: "Durante el desarrollo de su show, el artista sufrió una caída desde la tarima. De inmediato, su equipo de trabajo activó el protocolo de atención y realizó su traslado a la Clínica Cardiovascular de Valledupar, donde recibió valoración y atención médica".

Los exámenes médicos detallaron que el urumitero presenta fracturas en los miembros inferiores, comprometiendo gravemente la tibia y la articulación de sus tobillos. Los especialistas encargados de su caso manifestaron que es necesario mantener al artista bajo estricta observación médica entre cuatro y ocho días. Este periodo de tiempo permitirá que la severa inflamación en las zonas afectadas ceda de manera óptima antes de proceder con las intervenciones quirúrgicas necesarias para estabilizar los huesos fracturados.

Como consecuencia directa del lamentable percance, el equipo de prensa anunció la suspensión inmediata de la agenda de presentaciones que el artista tenía programada para este fin de semana, incluyendo los eventos en los municipios de Mahates y San Cristóbal, en el departamento de Bolívar.

Su mánager y seres queridos agradecieron las innumerables muestras de afecto, oraciones y solidaridad por parte de sus seguidores, asegurando que Churo Díaz se encuentra estable emocionalmente, acompañado de su familia y enfocado exclusivamente en su proceso de recuperación.

“Agradecemos a Dios que el accidente no haya generado consecuencias de mayor gravedad y, especialmente, a todos los seguidores, amigos y medios de comunicación que han expresado su preocupación, cariño y buenos deseos por la pronta recuperación del artista”, sostuvieron.