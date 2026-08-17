Rescatistas de todo el país empiezan a salir de Pereira mientras decenas de familias esperan un milagro

Durante los primeros días posteriores al terremoto, Pereira se convirtió en uno de los principales puntos de atención de la emergencia. Hasta allí llegaron grupos especializados en búsqueda y rescate procedentes de diferentes ciudades de Colombia e incluso de otros países, con la misión de localizar y salvar a las personas que pudieran permanecer atrapadas.

Ahora, varios de estos equipos comienzan a abandonar la zona y emprenden el regreso a sus bases. No se trata del final de las labores de emergencia, sino de un cambio de etapa.

Los organismos locales cuentan actualmente con la capacidad necesaria para continuar con las operaciones, por lo que los grupos externos entran en una fase de desmovilización después de varios días de trabajo.

¿Aún hay posibilidad de encontrar vida bajo los escombros en Pereira?

Los rescatistas son enfáticos en que la posibilidad de encontrar personas con vida no desaparece automáticamente con su retiro.

Luis Fernando López, director de la Fundación de Paramédicos, Búsqueda y Rescate, explicó que existen diferentes factores que pueden permitir que una persona sobreviva durante varios días bajo una estructura colapsada.

El experto recordó incluso una experiencia reciente en Venezuela, donde equipos de rescate encontraron sobrevivientes varios días después de una emergencia.

“Siempre habrá posibilidad”, señaló López, al explicar que todo depende de las condiciones en las que haya quedado atrapada cada persona y de múltiples variables que deben ser evaluadas durante una operación.

¿Cómo fue el trabajo de los grupos que llegaron desde otras regiones a Pereira?

Desde prácticamente el día siguiente al terremoto, los equipos especializados comenzaron a desplegarse en las zonas afectadas.

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Federico Amador, uno de los rescatistas, explicó que después de varios días de intervención directa, esta primera fase está llegando a su final para dar paso a otro tipo de labores.

La misión incluyó jornadas extenuantes entre estructuras inestables, escombros y condiciones que exigieron máxima precisión para intentar localizar señales de vida y facilitar la extracción de posibles sobrevivientes.

Pero en esta emergencia también fueron fundamentales quienes llegaron sin ser especialistas en rescate.

¿Qué papel tuvieron los voluntarios durante la emergencia?

A la zona también arribaron numerosos voluntarios que se sumaron a los organismos profesionales para apoyar las tareas logísticas y de recuperación.

Jhonatan Villa, voluntario, explicó que su labor consistió principalmente en respaldar a los equipos especializados en las actividades que necesitaran, desde la logística hasta las labores de recuperación.

Su presencia permitió que los rescatistas profesionales pudieran concentrarse en las tareas más complejas de búsqueda e intervención.

¿Qué viene ahora para las labores de rescate?

Con la salida progresiva de los equipos nacionales e internacionales, el turno queda en manos de los organismos locales, que continuarán atendiendo la emergencia y evaluando las condiciones de las estructuras afectadas.