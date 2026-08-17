Japón y Reino Unido anuncian ayuda humanitaria para Colombia tras terremoto

El Gobierno de Japón informó que, a solicitud del Gobierno colombiano, decidió entregar artículos de primera necesidad para las poblaciones afectadas.

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La ayuda será canalizada mediante la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) e incluirá elementos esenciales como tiendas de campaña y mantas, entre otros suministros.

La decisión fue anunciada este 17 de agosto, como parte de la respuesta japonesa a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Reino Unido también anuncia respaldo

A esta cooperación se suma el Gobierno del Reino Unido, que confirmó una contribución de 3.000 millones de pesos colombianos para apoyar la respuesta humanitaria tras el terremoto.

Los recursos serán entregados a través de la Cruz Roja Colombiana, con el propósito de fortalecer la atención a las personas afectadas por la emergencia, así lo confirmó la Embajada Británica en Colombia.

Además del aporte económico, el Reino Unido anunció que financiará la incorporación de nuevos especialistas al equipo humanitario de las Naciones Unidas, con el objetivo de reforzar las capacidades de respuesta frente a la situación generada por el terremoto.

Cooperación internacional ante la emergencia

Los anuncios de Japón y Reino Unido representan nuevos respaldos internacionales para Colombia en medio de las labores de atención a las comunidades afectadas.

Mientras Japón concentrará su colaboración en el suministro de elementos básicos, el Reino Unido combinará la ayuda económica con el fortalecimiento del personal especializado que participa en la respuesta humanitaria.

Estos apoyos se suman a los esfuerzos de las autoridades colombianas y de los organismos humanitarios para atender las necesidades derivadas de la emergencia.