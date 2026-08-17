Jorge Carrascal volvió a brillar: gol y dos asistencias en Flamengo

Jorge Carrascal volvió a ser determinante con Flamengo. El colombiano marcó un gol y dio dos asistencias en la goleada 5-1 sobre Mirassol, resultado que dejó al equipo de Río de Janeiro a tres puntos del líder del Brasileirao.

¿Cómo fue el gol de Jorge Carrascal?

Carrascal apareció al minuto 22 para abrir el camino del triunfo. Gonzalo Plata encontró al colombiano dentro del área y el mediocampista se movió para deshacerse de su marcador antes de definir con precisión ante la salida del arquero.

El remate terminó junto al palo y significó el séptimo gol de Carrascal con Flamengo. Después de la anotación, el colombiano ganó confianza y comenzó a participar con mayor frecuencia en las acciones ofensivas del equipo.

Su actuación también tuvo otro momento llamativo antes del descanso. Carrascal recibió el balón, dejó a un defensor en el camino y quedó con ventaja para avanzar hacia el área, pero fue derribado por el último hombre de la defensa.

El árbitro solamente mostró tarjeta amarilla, una decisión que generó reclamos entre los futbolistas de Flamengo y discusión entre los aficionados.

¿Cuántas asistencias dio Carrascal ante Mirassol?

El colombiano no se conformó con marcar. Su participación continuó durante la segunda mitad y terminó siendo clave en la construcción de otros goles del conjunto brasileño.

Una de sus asistencias llegó al minuto 66, cuando encontró a Pedro en una posición favorable para definir y aumentar la ventaja de Flamengo. El mediocampista también intervino en otra de las acciones que terminaron en gol durante la goleada.

Pedro tuvo una actuación destacada y Luis Araújo también apareció en el marcador para un Flamengo que controló el partido durante buena parte del compromiso.

Con la victoria, Flamengo alcanzó los 45 puntos en el Brasileirao y quedó a tres unidades del Palmeiras, que continúa en la primera posición.

La actuación vuelve a poner a Carrascal en el centro de la escena. El colombiano se ha convertido en una alternativa importante para el ataque del equipo brasileño y ahora tendrá otro reto de alto nivel.

Flamengo recibirá al Cruzeiro este miércoles 19 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. La serie está empatada 1-1 y se definirá en el Maracaná.