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Mujer recorre Cali regalando chontaduro a rescatistas y voluntarios tras el terremoto

Adriana Samboní tenía una mercancía lista para salir a vender cuando ocurrió el terremoto. Esto fue lo que hizo:

Noticias RCN

agosto 17 de 2026
01:05 p. m.
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En medio de la tragedia que dejó el terremoto, también han surgido historias que hablan de solidaridad, generosidad y amor por una ciudad.

Una de ellas es la de Adriana Samboní, una mujer caucana que decidió transformar su mercancía en una ayuda para los rescatistas y voluntarios que trabajan en Cali.

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Adriana tenía varios chontaduros listos para salir a trabajar cuando ocurrió el sismo. Podía devolver la fruta a su dueño, pero decidió donarla.

Me salió del corazón donarla. No sabía cómo la iba a pagar, pero me siento muy contenta de haber donado chontaduro.

Así comenzó una iniciativa que, desde el día del terremoto, la ha llevado a recorrer diferentes puntos de la ciudad para compartir esta tradicional fruta del Pacífico colombiano.

Mujer decidió donar el chontaduro que tenía para la venta en Cali

Para Adriana, el chontaduro no es simplemente una fruta. Es parte de la identidad de esta región y una forma sencilla de llevar alimento y energía a quienes llevan horas trabajando en medio de la emergencia.

Y la respuesta de quienes recibieron la ayuda fue precisamente lo que más la motivó a continuar.

La reacción de las personas fue lo que más me llenó de satisfacción porque nunca esperaban que alguien les fuera a llevar chontaduro.

¿Hasta dónde quiere llevar esta iniciativa?

Adriana asegura que la campaña no termina con las primeras entregas. Todavía tiene varios puntos de la ciudad que quiere visitar y espera que más personas se sumen para poder continuar llevando chontaduro.

La iniciativa continúa. Si las personas quieren aportar su granito de arena para repartir chontaduro, lo pueden hacer. Todavía me faltan muchos puntos por visitar y estaría súper encantada de llevarles.

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Su mensaje es que cada aporte cuenta, sin importar si se trata de una gran donación o de algo tan cotidiano como una fruta.

Mujer asegura que con sus chontaduros le quiere devolver a Cali todo lo que le brindó

Aunque nació en el Cauca, Cali se convirtió en el lugar donde Adriana encontró oportunidades, construyó su trabajo y creó vínculos con sus clientes, a quienes hoy considera parte de su familia. Por eso, ante la tragedia, sintió que también debía estar presente.

Su historia es la de una mujer que decidió devolverle a la ciudad un poco de lo que, según dice, Cali le ha dado durante años.

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Es una ciudad llena de oportunidades para el que sabe trabajar y para el que sabe aprovecharlas. Los invito para que amemos nuestra ciudad y sigamos adelante porque todos vamos a salir de esta.

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