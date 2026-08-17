Campesino perdió su casa por el terremoto y ahora debe dormir en un galpón: así está viviendo

Mientras en Cali continúan las labores de atención y recuperación, en la zona rural del Valle del Cauca cientos de familias ven como sus viviendas y sus medios de vida quedaron seriamente afectados por el terremoto.

En la vereda Jiguales, de Calima El Darién, las grietas en el suelo y las estructuras deterioradas son parte del paisaje que dejó el movimiento telúrico.

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Para los agricultores, el golpe no fue solamente material. En muchos casos, la emergencia arrasó con construcciones levantadas durante décadas y puso en riesgo el trabajo del que dependen sus familias.

Campesino duerme en un galpón tras perder su casa por el terremoto

Ignacio Calvache conoce de cerca esa realidad. El campesino recuerda que durante el terremoto sintió cómo la tierra se movía con una fuerza que parecía no tener fin.

Como olas, como estar en el mar. Vibraba completo. Pensé que todo se iba a destruir.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió con buena parte de su vivienda. El techo comenzó a caer y la estructura quedó gravemente comprometida.

Sin un lugar seguro donde pasar la noche, Ignacio decidió llevar su cama hasta el gallinero y allí encontró un refugio temporal.

Su finca sigue siendo su prioridad y también su sustento. Por eso, aunque reconoce que la casa necesita una intervención, se niega a abandonar el lugar que ha cuidado durante años.

¿Cuántas familias quedaron afectadas en esta zona rural?

La historia de Ignacio no es un caso aislado, pues a pocos metros de su finca vive María Moncayo junto con su madre y sus hermanos. En su familia, las pérdidas también fueron considerables.

Una de las viviendas quedó prácticamente destruida, otra presenta daños que impiden habitarla y la casa de su madre sufrió afectaciones cercanas al 80%.

Nos hemos afectado mucho.

La situación también golpeó a los agricultores de la zona, quienes además de reparar sus viviendas deben recuperar los predios y las condiciones necesarias para continuar trabajando.

¿Qué piden los campesinos al Gobierno?

Kevin Quintero, agricultor de la zona rural de Calima, asegura que hay predios completamente afectados y familias que necesitan apoyo para poder comenzar nuevamente.

El llamado de estas comunidades está dirigido a las autoridades nacionales y territoriales para que la ayuda no se concentre únicamente en las zonas urbanas y también llegue hasta las veredas.