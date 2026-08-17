¿Comer después de las 9 p.m. afecta la salud?

Comer después de las 9 de la noche no significa automáticamente que una persona vaya a desarrollar una enfermedad, pero el horario habitual de las comidas sí puede influir en la salud metabólica y cardiovascular. Investigaciones recientes relacionan una alimentación más tardía con cambios en la regulación de la glucosa, la sensibilidad a la insulina y otros indicadores cardiometabólicos.

La explicación está relacionada con el ritmo circadiano, el sistema interno que organiza procesos del organismo durante aproximadamente 24 horas. El metabolismo no funciona exactamente igual a todas las horas del día y la alimentación es uno de los factores que puede sincronizar o alterar ese reloj biológico.

¿Qué pasa en el cuerpo cuando se come muy tarde?

Uno de los puntos que estudia la llamada crononutrición es precisamente la relación entre el momento en que se come y la respuesta del organismo.

Una revisión de evidencia epidemiológica encontró que las comidas más tardías, incluida una cena posterior, y una mayor proporción de calorías consumidas durante la noche se han asociado con resultados cardiometabólicos menos favorables, como mayor riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 y alteraciones de los lípidos. Sin embargo, buena parte de esta evidencia es observacional, por lo que una asociación no demuestra por sí sola que comer tarde sea la causa directa de esas enfermedades.

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Además, una revisión publicada en Trends in Endocrinology & Metabolism señala que la alimentación nocturna puede formar parte de una alteración del ritmo circadiano y relacionarse con cambios en la regulación cardiovascular.

Esto no significa que el organismo “se dañe” simplemente por comer una vez después de las 9. El contexto importa: qué se come, cuánto se come, la hora habitual de sueño, el nivel de actividad física y la regularidad de los horarios también forman parte del panorama.

¿Comer más temprano puede beneficiar al metabolismo?

La evidencia más reciente apunta a que, cuando se modifica el horario de alimentación, comer más temprano puede ofrecer algunas ventajas metabólicas frente a concentrar las comidas más tarde.

Un metaanálisis publicado en 2026, que reunió 41 ensayos clínicos con 2.287 participantes, encontró que la alimentación restringida en el tiempo mejoró varios indicadores metabólicos y que las estrategias con horarios más tempranos tuvieron mejores resultados que las tardías para algunas medidas, como el peso corporal y la insulina en ayunas.

Otro metaanálisis de 29 ensayos clínicos encontró que una distribución más temprana de las calorías durante el día se relacionó con una reducción modesta del peso, aunque los investigadores advirtieron sobre la heterogeneidad y las limitaciones de los estudios disponibles.

La American Heart Association también reconoce el horario de las comidas como uno de los comportamientos que pueden influir en la sincronización circadiana y, por esa vía, en la salud cardiometabólica.

Por eso, más que establecer las 9:00 p. m. como una hora límite universal, los especialistas estudian si los horarios de alimentación están alineados con el período de actividad y sueño de cada persona.

Una cena ocasional después de esa hora no equivale a un riesgo cardiovascular inmediato. La preocupación aparece principalmente cuando comer muy tarde se convierte en un patrón habitual, especialmente si implica consumir gran parte de las calorías del día durante la noche o si interfiere con el sueño.