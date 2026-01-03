CANAL RCN
¿De qué acusan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?: narcotráfico y nexos con grupos armados

A Maduro lo acusan de tener vínculos con el ELN, Cartel de Sinaloa, disidencias de las Farc y Tren de Aragua.

enero 03 de 2026
07:12 p. m.
Una corte de Nueva York definirá el futuro judicial de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos formales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para tráfico de cocaína y vínculos con organizaciones criminales internacionales.

Bogotá se alista para una posible ola migratoria tras arresto de Nicolás Maduro: así advirtió Galán

El líder del régimen fue arrestado en Caracas este sábado 3 de enero. El poder en Venezuela quedará en manos de Estados Unidos, mientras avanza la transición.

Los delitos que persiguen a Maduro

Según el documento de acusación formal, Maduro deberá responder por delitos de: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos, y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

Pam Bondi, fiscal general, señaló: “Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en el suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses, en nombre de todo el Departamento de Justicia”.

Grupos colombianos vinculados a Maduro

La investigación apunta a Maduro como colaborador directo de grupos armados, incluyendo el ELN, las disidencias de las Farc, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Además, lo acusan de ordenar y permitir secuestros, asesinatos y torturas.

Video | Nicolás Maduro llegó esposado y custodiado a Nueva York tras su captura

El Departamento de Estado estimó para 2020 que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela. Según la acusación, los beneficios llegaron a funcionarios, militares y de inteligencia vinculados al Cartel de los Soles.

Además, establece que Venezuela habría sido utilizada como plataforma para el tránsito de cocaína desde Colombia con la colaboración de funcionarios y militares venezolanos. “Este narcotráfico a gran escala ha concentrado poder y riqueza en manos de la familia de Maduro Moros, incluida su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra”, precisa la acusación.

Los señalamientos también recaen en Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y alias Niño Guerrero, identificado como máximo cabecilla del Tren de Aragua. Incluso, Estados Unidos había dispuesto una recompensa de 50 millones de dólares para capturarlo.

