Principales líderes del mundo reaccionaron a captura de Maduro: opiniones divididas

El 3 de enero quedará marcado en la historia como el día en el que comenzó el fin del régimen en Venezuela. En horas de la madrugada, tropas de Estados Unidos llegaron hasta Caracas, lo sacaron de Miraflores y se lo llevaron hasta Nueva York.

Por más de 10 horas, los ojos del planeta se han enfocado en esta región. El arresto de Maduro vino con bombardeos que dejaron una inmensa nube gris en el cielo.

¿Cómo fue el arresto?

Maduro quedó a bordo del USS Iwo Jima y lo transportaron hasta Nueva York, aunque llegó a la ciudad en avión. Un robusto equipo lo custodió y las cámaras del mundo no perdieron la oportunidad de capturar el momento.

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente las de los líderes más importantes; como es el caso de los presidentes.

Presidentes y líderes se pronunciaron

Gabriel Boric, presidente saliente de Chile: “La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: “Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México: “Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”.

Javier Milei, presidente de Argentina: “Me parece que con esto queda muy debilitado el régimen, se empieza a desquebrajar y sería la base para que inicie y se recomponga quién es el verdadero presidente, que es González Urrutia”.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador: “A María Corina Machado y Edmundo González y al pueblo venezolano, es momento de recuperar su país. Tienen un aliado”.

Lula da Silva, presidente de Brasil: “Atacar a los países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España: “No reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia: “Acabo de hablar con María Corina. Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro”.

Cancillería de Rusia: “Llamamos al liderazgo de Estados Unidos a que revise esta postura y libere al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa”.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel: “Felicitaciones, presidente Donald Trump, por su audaz e histórico liderazgo en favor de la libertad y la justicia”.

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: “Respaldamos al pueblo venezolano y apoyamos una transición pacífica y democrática. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

António Costa, presidente del Consejo Europeo: “Hace un llamamiento a la desescalada y a una resolución basada en el marco del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA: “Hago un llamado a todos los actores venezolanos a actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.