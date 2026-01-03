CANAL RCN
Internacional Video

Principales líderes del mundo reaccionaron a captura de Maduro: opiniones divididas

El líder del régimen se encuentra en Nueva York, donde comparecerá ante la justicia.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
07:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 3 de enero quedará marcado en la historia como el día en el que comenzó el fin del régimen en Venezuela. En horas de la madrugada, tropas de Estados Unidos llegaron hasta Caracas, lo sacaron de Miraflores y se lo llevaron hasta Nueva York.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?: narcotráfico y nexos con grupos armados
RELACIONADO

¿De qué acusan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?: narcotráfico y nexos con grupos armados

Por más de 10 horas, los ojos del planeta se han enfocado en esta región. El arresto de Maduro vino con bombardeos que dejaron una inmensa nube gris en el cielo.

¿Cómo fue el arresto?

Maduro quedó a bordo del USS Iwo Jima y lo transportaron hasta Nueva York, aunque llegó a la ciudad en avión. Un robusto equipo lo custodió y las cámaras del mundo no perdieron la oportunidad de capturar el momento.

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente las de los líderes más importantes; como es el caso de los presidentes.

Presidentes y líderes se pronunciaron

Gabriel Boric, presidente saliente de Chile: “La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: “Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México: “Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”.

Javier Milei, presidente de Argentina: “Me parece que con esto queda muy debilitado el régimen, se empieza a desquebrajar y sería la base para que inicie y se recomponga quién es el verdadero presidente, que es González Urrutia”.

“Petro tiene que estar atento”: la advertencia de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro
RELACIONADO

“Petro tiene que estar atento”: la advertencia de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

Daniel Noboa, presidente de Ecuador: “A María Corina Machado y Edmundo González y al pueblo venezolano, es momento de recuperar su país. Tienen un aliado”.

Lula da Silva, presidente de Brasil: “Atacar a los países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España: “No reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia: “Acabo de hablar con María Corina. Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro”.

Cancillería de Rusia: “Llamamos al liderazgo de Estados Unidos a que revise esta postura y libere al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa”.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel: “Felicitaciones, presidente Donald Trump, por su audaz e histórico liderazgo en favor de la libertad y la justicia”.

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: “Respaldamos al pueblo venezolano y apoyamos una transición pacífica y democrática. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

António Costa, presidente del Consejo Europeo: “Hace un llamamiento a la desescalada y a una resolución basada en el marco del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA: “Hago un llamado a todos los actores venezolanos a actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

¿De qué acusan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?: narcotráfico y nexos con grupos armados

Venezuela

Ellos son los alfiles del régimen de Venezuela: ¿Próximos objetivos de Estados Unidos?

Nicolás Maduro

Video | Nicolás Maduro llegó esposado y custodiado a Nueva York tras su captura

Otras Noticias

Liga BetPlay

Santa Fe le quitó experimentado jugador a Millonarios de su plantilla: ya hay acuerdo entre las partes

Los cardenales ya tienen principio de acuerdo con el experimentado jugador.

Sena

Sena abrió convocatoria para estudiar gratis en este 2026: así puede participar

La entidad anunció las modalidades en las que se podrá estudiar.

Bogotá

Bogotá se alista para una posible ola migratoria tras arresto de Nicolás Maduro: así advirtió Galán

Año Nuevo

Año del caballo de fuego: este es el pronóstico según el horóscopo chino para 2026

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos