Colombiana trans murió tras el desplome de un edificio en Chipre: su familia pide ayuda para repatriar su cuerpo

Lo que comenzó como un viaje lleno de sueños terminó en tragedia para una familia en Barranquilla.

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La muerte de Leonela Alemán, una joven trans de 27 años, no solo dejó dolor, sino también una angustiante espera para poder repatriar su cuerpo desde Europa, en medio de trámites que aún no logran resolverse.

Colombiana trans murió tras el desplome de un edificio en Chipre

Leonela Alemán era diseñadora gráfica y había decidido salir del país para cumplir su anhelo de conocer el mundo. Antes de partir, su familia le expresó temor por los riesgos de viajar al exterior, pero ella intentó tranquilizarlos con fe y optimismo.

Su hermana, Johanna Morales, recordó ese momento:

Me da miedo que viaje, tú lo sabes, me da miedo todo lo que se ve en el exterior.

A lo que Leonela respondió:

No mami, tranquila, Dios siempre me guarda y obviamente las oraciones de ustedes, todo va a salir súper bien este, en junio otra vez nos vemos.

¿Cómo se dieron cuenta que la joven trans había fallecido?

La joven llegó a Estambul y, según sus familiares, mantenía contacto diario con ellos. Sin embargo, el 11 de abril algo cambió. Sus mensajes dejaron de llegar y el silencio encendió las alarmas.

Empezamos a escribirle por WhatsApp, por Instagram, por todas las redes que él tenía y era raro que él no contestara.

La angustia aumentó cuando revisaron su ubicación y detectaron que coincidía con el sitio donde se reportó el derrumbe de un edificio en Limassol, Chipre, lugar en el que se hospedaba.

La ubicación marcaba en ese lugar, en Booking él se había alojado en ese lugar. Y empezamos a buscar por internet y encontramos que había un derrumbe y ahí nos desesperamos y le escribimos a Alfonso que nos ayudara.

Con el paso de las horas, se confirmó la peor noticia: Leonela había fallecido en el colapso de la estructura. Su cuerpo fue identificado mediante huellas dactilares, pero el proceso para traerla de regreso a Colombia se ha convertido en una nueva pesadilla para su familia.

Familia de la joven pidió ayuda para repatriar su cuerpo

Actualmente, las autoridades requieren una prueba de ADN para confirmar plenamente el parentesco y avanzar con la repatriación. Sin embargo, ni siquiera ese procedimiento ha sido claro.

Me acerco a Medicina Legal, los funcionarios nos abrieron la puerta de Medicina Legal, llamamos una llamada compartida con el funcionario de Interpol en Bogotá y no saben qué tipo de muestra de ADN es la que necesitan.

La incertidumbre y la falta de coordinación han retrasado el proceso, mientras la familia, en medio del dolor, insiste en poder darle sepultura en su tierra.

Por eso, hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga y facilite el contacto con las autoridades en Chipre, permita definir los requisitos y agilice los trámites necesarios.