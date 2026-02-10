Viajeros abandonaron a sus mascotas en El Dorado al no poder continuar su trayecto con los animales

Un indignante hecho ha sido reportado por las autoridades en donde se dio a conocer que una pareja de colombianos, que llegaron de Miami, decidió continuar con su ruta al dejar a sus dos mascotas con las que se encontraban viajando.

Según el reporte por parte del director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la pareja tenía el objetivo de continuar su viaje hacia Cali pero problemas con su documentación impidió el viaje de las mascotas.

¿Qué pasó con los perritos del aeropuerto?

La denuncia, compartida por Antonio Hernández Llamas, evidenció que los colombianos llegaron al país con dos perros. Sin embargo, al pasar por los controles del ICA se detectó un impedimento que, según el director del IDPYBA, ya se encuentra siendo investigado para esclarecer la situación.

“Este par de personajes decidieron dejar a los animales tirados y seguir su viaje para Cali”, afirmó Hernández.

Así mismo, el funcionario afirmó que se iniciarán todas las acciones de Inspección de Policía y Fiscalía al contar con la documentación pertinente de los sujetos que siguieron su viaje.

“Esto es absolutamente indignante. Aquí hay fallas de contravención, pero también fallas que pueden ser delito y avanzaremos en eso. Además, tenemos incluso los datos de su VISA y les importó más su viaje que los animales. Ojalá fuera de esos a los que se les revoca su VISA por ser ciudadanos que no son ejemplo para nadie”.

Los animales, de raza Pomerania y Pitbull Americano, habrían ingresado en un proceso de cuarentena. Pese a que todavía no han sido confirmadas las razones por las que los animales no pudieron continuar el viaje con la pareja, se presume que se habrían presentado inconsistencias en materia de vacunación y desparasitación.

Documentos para ingresar al país por El Dorado

Para vuelos nacionales las personas deberán contar con el carné de vacunación vigente firmado por un veterinario. La mascota debe tener más de 4 meses de edad. No se requiere certificado sanitario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para viajes dentro de Colombia.

Finalmente, se debe coordinar la reserva de la aerolínea con anticipación y confirmar si viajará en cabina o en bodega según su peso y tamaño.

Para vuelos internacionales se debe tener el carné de vacunación al día y un certificado de salud expedido por un médico veterinario que confirme que el animal es apto para viajar.

Se debe acudir a la oficina del ICA en el aeropuerto para la inspección física y documental obligatoria antes de abordar. Finalmente, se debe contactar a la embajada o consulado del país al que viajas para conocer normas adicionales como microchip o pruebas de titulación de anticuerpos.