CANAL RCN
Colombia

Viajeros abandonaron a sus mascotas en El Dorado al no poder continuar su trayecto con los animales

Según el director del IDPYBA, los viajeros llegaron de Miami y dejaron a sus mascotas ante los impedimentos por continuar con su segundo vuelo.

Foto: Captura pantalla IG @animalesbog
Foto: Captura pantalla IG @animalesbog

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
10:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un indignante hecho ha sido reportado por las autoridades en donde se dio a conocer que una pareja de colombianos, que llegaron de Miami, decidió continuar con su ruta al dejar a sus dos mascotas con las que se encontraban viajando.

Según el reporte por parte del director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la pareja tenía el objetivo de continuar su viaje hacia Cali pero problemas con su documentación impidió el viaje de las mascotas.

Semana animalista en Bogotá: brigadas veterinarias, esterilizaciones, adopciones y más
RELACIONADO

Semana animalista en Bogotá: brigadas veterinarias, esterilizaciones, adopciones y más

¿Qué pasó con los perritos del aeropuerto?

La denuncia, compartida por Antonio Hernández Llamas, evidenció que los colombianos llegaron al país con dos perros. Sin embargo, al pasar por los controles del ICA se detectó un impedimento que, según el director del IDPYBA, ya se encuentra siendo investigado para esclarecer la situación.

“Este par de personajes decidieron dejar a los animales tirados y seguir su viaje para Cali”, afirmó Hernández.

Así mismo, el funcionario afirmó que se iniciarán todas las acciones de Inspección de Policía y Fiscalía al contar con la documentación pertinente de los sujetos que siguieron su viaje.

“Esto es absolutamente indignante. Aquí hay fallas de contravención, pero también fallas que pueden ser delito y avanzaremos en eso. Además, tenemos incluso los datos de su VISA y les importó más su viaje que los animales. Ojalá fuera de esos a los que se les revoca su VISA por ser ciudadanos que no son ejemplo para nadie”.

Los animales, de raza Pomerania y Pitbull Americano, habrían ingresado en un proceso de cuarentena. Pese a que todavía no han sido confirmadas las razones por las que los animales no pudieron continuar el viaje con la pareja, se presume que se habrían presentado inconsistencias en materia de vacunación y desparasitación.

Murió ‘Tony’, el perrito que acompañaba a Agapito en sus jornadas de reciclaje
RELACIONADO

Murió ‘Tony’, el perrito que acompañaba a Agapito en sus jornadas de reciclaje

Documentos para ingresar al país por El Dorado

Para vuelos nacionales las personas deberán contar con el carné de vacunación vigente firmado por un veterinario. La mascota debe tener más de 4 meses de edad. No se requiere certificado sanitario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para viajes dentro de Colombia.

Finalmente, se debe coordinar la reserva de la aerolínea con anticipación y confirmar si viajará en cabina o en bodega según su peso y tamaño.

Para vuelos internacionales se debe tener el carné de vacunación al día y un certificado de salud expedido por un médico veterinario que confirme que el animal es apto para viajar.

Se debe acudir a la oficina del ICA en el aeropuerto para la inspección física y documental obligatoria antes de abordar. Finalmente, se debe contactar a la embajada o consulado del país al que viajas para conocer normas adicionales como microchip o pruebas de titulación de anticuerpos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO: Hombre que se movilizaba en moto grabando su recorrido fue víctima de robo

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Semana animalista en Bogotá: brigadas veterinarias, esterilizaciones, adopciones y más

Bogotá

¿Por qué varios colegios en Bogotá están cerrando sus puertas? Esto se sabe

Otras Noticias

Bogotá

JCB fortalece su operación en Colombia con nueva estructura de distribución y servicio

Andes Maq entra al mercado colombiano como distribuidor de maquinaria JCB.

Conciertos

¿Va al concierto de BTS? Conozca lo que puede y no puede llevar a El Campín

El fandom oficial de BTS en Colombia entregó una serie de recomendaciones para disfrutar al máximo de la experiencia en uno de los conciertos más importantes que han llegado a Bogotá.

Tailandia

Inundaciones paralizan aeropuerto de Bangkok: impactantes videos

Cristiano Ronaldo

Insólito momento en la UEFA Nations League: Celebró su gol como Cristiano Ronaldo y luego empujó al DT de Portugal

Salud mental

¿No escuchar bien afecta la memoria? El vínculo con el Alzheimer que merece atención