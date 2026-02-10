Inundaciones paralizan aeropuerto de Bangkok: impactantes videos

Las fuertes inundaciones que golpearon Bangkok, Tailandia, provocaron un caos en el aeropuerto Suvarnabhumi, donde se acumularon más de 10.000 maletas y fue necesario recurrir a personal de la Fuerza Aérea para ayudar con su traslado.

El temporal también generó cancelaciones y retrasos de vuelos, mientras cientos de pasajeros esperaban recuperar su equipaje.

Lluvias torrenciales afectaron el aeropuerto de Bangkok

Las lluvias torrenciales que afectaron la capital tailandesa impidieron que numerosos trabajadores de tierra pudieran llegar hasta el aeropuerto. Esto afectó especialmente las labores de clasificación y traslado del equipaje.

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Más de 10.000 maletas se acumularon entre el 26 y el 29 de septiembre. Para el 30 de septiembre, unas 1.800 ya habían sido entregadas, pero todavía quedaban alrededor de 8.000 pendientes de procesamiento.

La situación llevó a las autoridades a desplegar cerca de 100 miembros de la Fuerza Aérea Real Tailandesa, quienes comenzaron a apoyar principalmente las labores de carga y transporte de las maletas acumuladas. La clasificación continúa a cargo del personal especializado de Thai Airways.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto muestran filas de equipaje acumuladas en las zonas de llegadas, mientras pasajeros buscaban información sobre sus pertenencias.

¿Las inundaciones también afectaron los vuelos?

Thai Airways tuvo que cancelar decenas de vuelos y reducir temporalmente su operación desde Bangkok debido a la falta de personal y a las dificultades provocadas por las inundaciones.

La capital recibió alrededor de 320 milímetros de lluvia en tres días, una cantidad cercana a la que normalmente registra durante todo septiembre. Las inundaciones afectaron 42 provincias del país y dejaron decenas de víctimas, según los reportes oficiales citados por Reuters.

El aeropuerto Suvarnabhumi, uno de los principales puntos de conexión aérea de Tailandia, permaneció operativo, aunque las afectaciones en el transporte terrestre y la falta de trabajadores generaron una fuerte interrupción en el servicio. La Autoridad de Turismo de Tailandia confirmó que tanto Suvarnabhumi como Don Mueang continuaban abiertos.

La crisis incluso tuvo consecuencias dentro de Thai Airways. Este viernes 2 de octubre, la compañía informó que su director ejecutivo, Chai Eamsiri, fue suspendido mientras se realiza una investigación sobre la gestión de la emergencia. Reuters señaló que la aerolínea había enfrentado cancelaciones, suspensión temporal de operaciones de carga y enormes retrasos en el equipaje.

Mientras las autoridades trabajan para normalizar la situación, la aerolínea espera recuperar progresivamente su operación y entregar las miles de maletas que todavía permanecen pendientes.