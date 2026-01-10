Murió ‘Tony’, el perrito que acompañaba a Agapito en sus jornadas de reciclaje

Un conmovedor caso se ha tomado las redes sociales por cuenta de ‘Agapito’, un hombre mayor que ha obtenido reconocimiento en el sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo, por sus labores de reciclaje y el cuidado que lo ha caracterizado con sus mascotas.

Sin embargo, ‘Tony’, su perrito de 17 años, perdió la vida el pasado sábado 26 de octubre tras haber durado 11 días perdido y presentar serios problemas de salud.

Aunque fueron amplios los esfuerzos por lograr que el canino pudiera superar sus problemas de salud, ahora la comunidad ha manifestado su preocupación por el cuidado de su perrita ‘Negrita’.

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¿Qué pasó con ‘Tony’, el perrito de Agapito?

11 días transcurrieron sin tener rastro de ‘Tony’, quien se convirtió en el amigo inseparable de Agapito por varios años. Aunque se trataba de un animal mayor, habitantes del sector han exaltado la labor del hombre que, en medio de sus posibilidades, siempre habría priorizado el bienestar de sus animales.

Tras una ardua búsqueda, ‘Tony’ finalmente apareció para reencontrarse con su dueño. No obstante, el animal presentó serios problemas de salud con su vejiga y columna vertebral que le imposibilitó caminar durante sus últimos días de vida.

Según rescatistas, se desconocen los detalles de lo que sucedió con el animal durante los 11 días que estuvo extraviado. Habitantes de la zona aseguran que, al parecer, ‘Tony’ habría sido recogido y llevado a un centro de bienestar animal en la capital.

¿Qué necesita Agapito?

Con la partida de ‘Tony’ no han cesado las necesidades para Agapito, quien también se está haciendo cargo de su perrita ‘Negrita’ y actualmente tiene distintas necesidades.

Por esto, actualmente proteccionistas se encuentran realizando una vaki para poder recolectar recursos. Estos van a ir destinados a la compra de una carretilla eléctrica que permita la movilidad tanto de ‘Negrita’ como de los materiales reciclables con los que trabaja Agapito.

“La historia de ‘Tony’ no puede terminar aquí. Necesitamos respuestas, pero también necesitamos que su papito y ‘Negra’ sepan que no están solos. Puedes aportar desde tres mil pesos para ayudar a conseguir la carretilla eléctrica”, informó el activista Andrés Preciado.