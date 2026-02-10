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VIDEO: Hombre que se movilizaba en moto grabando su recorrido fue víctima de robo

Los hechos se registraron en el barrio Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar en la mañana de este 1 de octubre.

Foto: X @ColombiaOscura

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
10:07 a. m.
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En redes sociales está circulando un video que deja ver un nuevo hecho de inseguridad que se registró en Bogotá.

Delincuentes asaltaron a un motociclista en Bogotá

Las imágenes muestran a un ciudadano que se encontraba transitando mientras grababa con una cámara su recorrido cuando fue víctima de un asalto a mano armada.

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Los hechos se registraron en el barrio Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar en la mañana de este 1 de octubre.

El video muestra cuando el motociclista se acerca a una esquina del barrio y le pregunta a un sujeto, vestido de negro y con un celular en la mano, por un nombre. Al parecer, la víctima debía entregar un domicilio en la zona.

El hombre de negro le responde de manera positiva y le indica que debe dar un giro para poder completar el servicio de mensajería en una vivienda.

Inmediatamente, el motociclista realiza la maniobra y se parquea. El sujeto se acerca al vehículo y simula tener intenciones de recibir el paquete.

“¿Cuál es la casa? ¿Te entrego a ti?”, pregunta la víctima. El sujeto, responde “si, igual le dice que”, pero no termina la frase, sino que procede a retirar la llave de la moto para apagarla.

De manera simultánea aparecen dos sujetos más en la escena. Uno de ellos armado, vestido con chaqueta negra gruesa y pasamontañas. El otro, con saco gris que llega por la parte posterior y le quita el maletín al conductor.

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Los otros hombres amenazan al motociclista con “pegarle un tiro” si se mueve o intenta alertar a las personas del sector mientras lo despojan de sus pertenencias.

Los delincuentes le robaron su teléfono móvil y le exigieron la clave para desbloquear el equipo. Finalmente huyen del lugar y le lanzan las llaves de la casa al conductor, quien en medio de su angustia, pide que se las regresen.

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