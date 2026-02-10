¿Va al concierto de BTS? Conozca lo que puede y no puede llevar a El Campín

'BTS World Tour ARIRANG' llega a Bogotá este 2 y 3 de octubre y el estadio El Campín espera a más de 100 mil personas durante los dos días de concierto, por lo que desde el fandom 'ARMY' en Bogotá, así como por los organizadores del evento, han anunciado una serie de requisitos a tener en cuenta para disfrutar al máximo la experiencia de BTS en Colombia.

Además de informar que estará prohibido el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, informan que en cada ingreso habrá proceso de requisa y recomiendan estar alerta al momento de ingresar y salir al evento, cuidando los objetos personales, ya que se pueden presentar aglomeraciones.

Objetos permitidos y prohibidos

A continuación, una lista de los principales objetos que estarán permitidos para el ingreso, brindada desde BTS ARMY Bogotá:

Baterías extra para los Light Stick oficiales (barras luminosas)

Peluches

Llaveros

Maquillaje sin espejos, vidrios o tijeras

Gafas de sol

Gorras

Morrales que no excedan las medias de 30x30x15 cm

Bolsas de mano pequeñas que no excedan los 16x11 cm

Canguros que no excedan los 16x11 cm

Bolsas de almacenamiento transparentes

Por su parte, estos son los objetos que estarán prohibidos:

Armas y/o objetos de vidrio

Artículos inflables

Máscaras

Accesorios con taches o puntas

Sillas plegables

Instrumentos musicales

Sombrillas

Tabletas digitales

Trípodes

Cigarrillos

Bengalas

Alimentos/bebidas

Morrales de gran tamaño

Camisetas de equipos de fútbol

Banderas/pancartas políticas

Personas acampando desde la noche del 1 de octubre

Aunque dentro de las recomendaciones y prohibiciones compartidas por ARMY Bogotá está la de no acampar en las inmediaciones del estadio, en videos difundidos por redes sociales se logró observar que algunas personas ya estaban haciendo la fila para el ingreso desde la noche del 1 de octubre; aunque el creador del video, reconocido por su contenido en conciertos, aseguró que no era necesario hacer fila con muchas horas de anticipación por la cantidad de entradas disponibles y la logística preparada, también aconsejó tomar las medidas de seguridad correspondientes por si la zona quedaba muy sola en horas de la madrugada.