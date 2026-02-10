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Insólito momento en la UEFA Nations League: Celebró su gol como Cristiano Ronaldo y luego empujó al DT de Portugal

El delantero danés confesó que su ídolo es Cristiano Ronaldo y quiso rendirle un homenaje celebrando como él.

Celebró como Cristiano y empujó al DT rival

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
07:22 a. m.
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Un día después de que Cristiano Ronaldo decidiera abandonar la concentración de la selección de Portugal en medio de la primera fecha FIFA postmundial, los 'lusos' se enfrentaron a Dinamarca por la tercera fecha de la UEFA Nations League, consiguiendo una importante victoria por 4-2 en condición de visitantes.

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Los goles portugueses fueron anotados por João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix, mientras que por el club local anotaron Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund; fue justamente este último anotador de la selección danesa el protagonista de una curiosa escena al finalizar el partido.

Rasmus Højlund celebró como Cristiano y empujó al entrenador de Portugal

Højlund, jugador del Napoli de Italia, festejó su anotación al minuto 53 del partido y que significó el empate momentáneo de su selección, con la icónica celebración que Cristiano Ronaldo ha hecho popular durante gran parte de su carrera y que ha sido adoptada por cientos de jugadores y fanáticos en el mundo; al finalizar el partido expresó: "No fue una falta de respeto ni mucho menos, es mi gran ídolo" y confesó que es su gran ídolo. Además, lanzó una contundente frase que fue interpretada como una crítica al entrenador de Portugal: "Si ellos no valoran a Cristiano Ronaldo, hay mucha gente en el mundo a la que ha inspirado y le admira", sentenció.

Una vez finalizado el partido, mientras los dos planteles se saludaban, el jugador danés empujó inesperadamente al entrenador de Portugal, Jorge Jesús, justo cuando la cámara lo estaba enfocando, escena que rápidamente se hizo viral y generó especulaciones por parte de los internautas. La explicación que más se repite es que, a raíz de su admiración por Cristiano Ronaldo y teniendo en cuenta que la salida de 'CR7' se dio por desacuerdos con el entrenador, quiso manifestarle su descontento por la situación que se estaba viviendo y el trato hacia una de las máximas leyendas del fútbol mundial.

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En su comunicado publicado en Instagram, Cristiano Ronaldo afirmó que tomaba la decisión de abandonar la concentración de la selección luego de las declaraciones del entrenador y de una conversación con el presidente y, además, confirmó que más adelante contaría su versión de los hechos y que por el momento solo le quedaba desearles buena suerte a todos sus compañeros.

Mientras tanto, la legendaria camiseta #7 ya está siendo utilizada por otro jugador, Rafael Leao, y es una incógnita si Ronaldo volverá a ser parte de la selección de su país.

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