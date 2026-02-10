Semana animalista en Bogotá: brigadas veterinarias, esterilizaciones, adopciones y más

La capital colombiana vivirá la nueva Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA) que contempla una amplia programación con distintas actividades por toda la ciudad.

Bajo el lema “mi corazón es animalista”, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal busca promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los animales.

“Se trata de una semana en la que los bogotanos podrán reconocer las experiencias que los hacen animalistas de corazón debido a las acciones que realizan a diario por aquellos seres sintientes que nos acompañan en este camino de la vida”, aseguró el IDPYBA.

Actividades durante la semana animalista

En Bogotá cerca de 4 millones de personas viven junto a sus animales de compañía al conformar las familias interespecie, según indicó el director Antonio Hernández Llamas. Por esto, hoy en día se reconoce a la sociedad animalista cuando cada ciudadano cuida, protege y ama a sus animales.

Dentro de estas acciones de protección animal también se ha exaltado la importancia de denunciar el maltrato por medio de la línea 123 y reconocer a estas especies como seres sintientes.

Por esto, el IDPYBA ya compartió el cronograma de actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días en la capital. La jornada inicia este viernes 2 de octubre con la intervención ciudadana “Bájele Perrito” en donde se ofrecerán muestras artísticas-comunitarias en espacio público para sensibilizar sobre la presencia de fauna doméstica en corredores viales.

El sábado 3 de octubre se realizará un encuentro distrital de educación para la protección y el bienestar animal en donde se llevará a cabo la clausura oficial del servicio social obligatorio. Durante la jornada también se realizará una feria de emprendimientos y una brigada médico-veterinaria.

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Celebración del Día Mundial de los Animales

El 4 de octubre se llevará a cabo la celebración por el Día Mundial de los Animales con una jornada de protección en la ciclovía que contará con adopciones, 'Guau al Parque' y una caminata en el Parque Nacional.

Así mismo se llevará a cabo una jornada de esterilización en Ciudad Bolívar y Kennedy con un total de 300 cupos y 70 para las brigadas médico-veterinarias.