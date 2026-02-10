JCB fortalece su operación en Colombia con nueva estructura de distribución y servicio

La compañía británica JCB inició una nueva etapa de operaciones en Colombia de la mano de Andes Maq, nueva línea especializada de maquinaria respaldada por Divemotor Colombia. La estrategia contempla la distribución de equipos, disponibilidad de repuestos y fortalecimiento de los servicios técnicos para sectores que utilizan maquinaria pesada.

La compañía llega en un momento en el que actividades como construcción, infraestructura, agricultura, minería e industria mantienen una demanda constante de equipos para diferentes tipos de proyectos y operaciones.

Una nueva estructura para atender el mercado colombiano

Andes Maq asumirá la distribución autorizada de JCB en el país, con una estructura que incluye inventario de maquinaria, repuestos y asistencia técnica. De acuerdo con la compañía, el objetivo es ampliar progresivamente la disponibilidad de equipos y consolidar una red de atención en diferentes regiones.

La operación contará con repuestos de alta rotación disponibles en sucursales de Divemotor en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Duitama, Pereira y Barranquilla. Las piezas de mayor tamaño serán despachadas desde un centro de distribución ubicado en la Zona Franca de Bogotá.

También se contempla atención técnica directamente en los lugares donde operan las máquinas. Para ello, la estructura incluye personal especializado, herramientas y vehículos destinados a servicios de campo.

El portafolio disponible para Colombia contempla equipos como retroexcavadoras, excavadoras, manipuladores telescópicos y maquinaria para compactación, con aplicaciones en distintos sectores productivos.

Tecnología y monitoreo de equipos

La operación también incorpora herramientas digitales para el seguimiento de la maquinaria. Entre ellas está JCB LiveLink, plataforma que permite consultar información relacionada con la ubicación y funcionamiento de los equipos.

Este tipo de sistemas busca facilitar el seguimiento de variables operativas y apoyar la programación de mantenimientos, especialmente en actividades donde una parada no prevista puede afectar los tiempos de ejecución de un proyecto.

JCB fue fundada en Inglaterra en 1945 y actualmente tiene presencia en más de 150 países, con una red internacional de distribuidores y un portafolio que supera los 300 modelos de maquinaria.

La compañía también trabaja en tecnologías relacionadas con la eficiencia energética, incluyendo desarrollos con motores de hidrógeno y equipos eléctricos, además de continuar con la evolución de sus motores diésel para responder a las diferentes normas de emisiones.

Con la nueva estructura en Colombia, Andes Maq y Divemotor proyectan ampliar gradualmente la oferta de equipos y referencias disponibles en el país, de acuerdo con el comportamiento de la demanda en los diferentes sectores.