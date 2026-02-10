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¿Por qué varios colegios en Bogotá están cerrando sus puertas? Esto se sabe

Según información de la Asociación Colombiana de Colegios Privados, alrededor de 175 colegios han cerrado sus puertas en los últimos dos años.

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
09:09 a. m.
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El Gimnasio José Joaquín Casas, una institución educativa privada de Bogotá con seis décadas de trayectoria, cerrará definitivamente sus puertas el próximo 30 de noviembre, sumándose a una crisis que ha afectado a decenas de colegios privados en Colombia.

Colegio José Joaquín Casas ya no volverá a recibir estudiantes

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La institución, que ha graduado a más de 2.600 estudiantes a lo largo de varias generaciones, formó a personalidades reconocidas de la vida nacional, incluyendo al actual presidente de Ecoopetrol, al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y actores como Miguel Baroni, Rafael Novoa y Julián Arango.

El rector del colegio explicó las razones detrás de esta difícil decisión: "Todos los colegios están como en la misma situación, con cortos de niños, los costos del colegio cada vez son más altos y no alcanza uno realmente como a cubrir todos esos gastos y cada vez va subiendo más. Entonces hay muchísimas variables que nosotros debemos tener en cuenta".

La crisis del sector educativo privado ha sido particularmente severa en los últimos años. Según información de la Asociación Colombiana de Colegios Privados, alrededor de 175 colegios han cerrado sus puertas en los últimos dos años, siendo el 2024 el periodo más crítico para estas instituciones.

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Crítica situación en los colegios

Los factores que han precipitado estos cierres incluyen la disminución en la matrícula estudiantil, el incremento sostenido de los costos operativos, y las dificultades para mantener la sostenibilidad financiera de las instituciones educativas privadas. Esta combinación de elementos ha resultado insostenible para muchos colegios tradicionales del país.

A pesar del cierre de sus instalaciones físicas, el rector del Gimnasio José Joaquín Casas manifestó que "el José Joaquín Casas es una marca y que esta marca va a continuar", aunque no precisó los detalles sobre la forma en que el legado de la institución podría preservarse en el futuro.

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