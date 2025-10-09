Comandante de las FF. MM. habla sobre la certificación de EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico

A cinco días de que Estados Unidos decida si certifica o no a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, realiza una visita estratégica a Washington.

RELACIONADO Estados Unidos podría declarar a la DGCIM en Venezuela como organización terrorista

El objetivo de la visita es presentar resultados y defender los logros del país en este asunto. En diálogo con Noticias RCN, entregó detalles sobre el viaje.

La visita del comandante a Washington

Por un lado, confirmó que su viaje se realiza en coordinación con el presidente Gustavo Petro y por iniciativa del embajador en Washington. “Estamos acá precisamente para mostrar esas capacidades que tenemos y esos importantes esfuerzos que hemos tenido durante los últimos años en contra de este delito de narcotráfico”, afirmó el almirante.

La agenda del alto mando militar incluye reuniones con congresistas y agencias de seguridad estadounidenses. Con respecto al riesgo que genera una eventual descertificación, Cubides se refirió: “Hemos venido precisamente a mostrar esos resultados. Y cuando hay resultados, no hay nada que discutir”.

“Nunca es tarde”: sobre certificación de Estados Unidos

El comandante destacó los logros recientes en la lucha antinarcóticos. “Hemos logrado el año pasado algo más de 800 toneladas de cocaína. Este año vamos seguramente a superar el combate de este flagelo, también de marihuana”.

Aunque la visita se produce a escasos días de la decisión de certificación, Cubides insistió en que nunca es tarde. Explicó que durante todo el año han estado mostrando los esfuerzos y el compromiso para contrarrestar la cadena completa del narcotráfico, desde el cultivo hasta la comercialización.

El almirante también destacó la colaboración con Estados Unidos, haciendo énfasis en los efectos importantes y trabajos que han impactado en la cadena del narcotráfico, especialmente a las organizaciones criminales transnacionales dedicadas a controlarlo.