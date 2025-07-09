CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos podría declarar a la DGCIM en Venezuela como organización terrorista

Se trata de la Dirección de Contrainteligencia del régimen venezolano (DGCIM), señalada la mayoría de los arrestos arbitrarios en el país.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
02:32 p. m.
Según la prensa internacional, el gobierno de Donald Trump estaría evaluando designar como organización terrorista a la (DGCIM) Dirección de Contrainteligencia del régimen venezolano.

Esto representaría otra fuerte presión para Nicolás Maduro, quien es señalado por Washington de ser cabecilla del Cartel de los Soles.

Además de la posibilidad de incluir al organismo de seguridad en su lista de grupos terroristas, considera establecer nuevas sanciones económicas.

¿Por qué la DGCIM podría ser declarada organización terrorista?

De acuerdo con lo expuesto por el gobierno de Estados Unidos, el nombrar a la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela como organización terrorista le cerraría más el cero al régimen de Maduro.

La DGCIM es un organismo de seguridad e inteligencia en Venezuela señalado de crueles atrocidades en los casos de presos políticos.

Al parecer, el objetivo sería el coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de dicha dirección.

Trump respondió si intervendrá Venezuela

En las últimas horas, el presidente Donald Trump respondió a la delicada pregunta sobre si contempla atacar al Cartel de los Soles dentro de Venezuela:

Bueno, ya lo averiguarán.

Días antes, Trump advirtió que aviones venezolanos “serán derribados” si amenazan a fuerzas de Estados Unidos en el Caribe.

