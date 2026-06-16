Comerciantes de La Calleja evitaron millonario robo en Bogotá

Los comerciantes del barrio La Calleja, en la localidad de Usaquén, se organizaron en contra de la delincuencia que ha generado pérdidas millonarias en sus negocios.

El puente festivo (del 13 al 15 de junio), dos bandas delincuenciales atacaron, en cuestión de horas, cuatro establecimientos, haciéndose pasar por clientes para hurtar cuanto encontraran en su camino.

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¿Cómo operan las bandas delincuenciales que mantienen azotado el sector de La Calleja?

Su modus operandi, como advirtió una de las víctimas en diálogo con Noticias RCN, consiste en ingresar por tandas al establecimiento y distraer al personal, mientras uno de los implicados busca objetos de valor cerca de la caja:

“Fueron dos bandas. En los videos (de las cámaras de seguridad) se ve claramente cómo bajan cuatro personas de un carro y de una camioneta bajan otras cuatro. El primer grupo ingresa al local, dos mujeres simulan ser clientes, piden algo, y después entra un señor mayor, con gafas, y pide otra cosa”.

Aunque uno de los vecinos del sector alertó al personal y evitó que el robo fuera mayor, los implicados lograron tomar un teléfono celular y darse a la fuga, mientras la Policía atendía otro robo:

“Ellos intentan ver dónde está ubicada la caja y, ante el llamado de un vecino, que se encontraba cerca de la puerta, nos alertamos, con lo que salen las dos señoras que entraron primero y luego, el señor. Ahí nos dimos cuenta de que nos habían atracado, se habían llevado mi teléfono celular”.

Hacerle el quite al hurto se ha convertido en el pan de cada día:

Para el momento en el que la Policía se presentó en el sector, una segunda banda delincuencial se encontraba buscando nuevas víctimas, lo que mantiene encendidas las alarmas entre los comerciantes:

“El que los vecinos estén atentos me salvó, porque ellos se dieron cuenta de que tenía más cosas que podían robar. En ese momento llamamos al cuadrante. La Policía se encontraba atendiendo otro atraco y no pudo reaccionar de inmediato, pero al llegar se encuentran con la segunda banda. En las cámaras se ve cuando ingresan a cuatro locales e intentan estafarnos a nosotros, los comerciantes”.