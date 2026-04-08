Delincuentes hurtaron 200 millones de pesos en bicicletas de un local comercial en Bogotá

El sueño de dos jóvenes emprendedores de tener su local de bicicletas en Bogotá se derrumba luego de que una banda de ladrones ingresara, en medio de la madrugada, al establecimiento comercial ubicado en el barrio Ciudad Salitre y hurtara 10 bicicletas, que en el mercado tienen un valor superior a los 200 millones de pesos.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad, en las que se ve cómo a las 3:54 de la madrugada los cuatro delincuentes fuerzan las puertas del local hasta lograr abrirlas y luego se llevan, una a una, las diez bicicletas.

Así lo dio a conocer el joven emprendedor Sebastián Cifuentes tras el robo: “Se nos llevaron 10 bicicletas, que tienen un valor comercial, aproximadamente, de 204 millones de pesos”.

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Algunas de las bicicletas hurtadas ya habían sido vendidas:

De acuerdo con Cifuentes y su socio, el robo es un golpe directo al esfuerzo que hicieron durante tantos años para emprender en el occidente de la ciudad. En un video comentaron:

“Se nos llevaron, prácticamente, tres a cuatro años de trabajo, en los que hemos ido construyendo este proyecto”.

En un intento por enfrentar las millonarias pérdidas, idearon una rifa y es que algunas de las bicicletas ya se encontraban vendidas. Además, la administración del edificio en el que se encuentra el local se niega a responder:

“Ahora resulta que el conjunto (en donde se encuentra el local) se lava las manos diciendo que la cuota de administración no incluye la seguridad. Es un tema aparte, que ya manejaremos con los abogados para ver qué logramos resolver”.

Un robo por hora a establecimientos comerciales se registró en Bogotá:

Según la concejal del Centro Democrático Diana Diago, entre enero y junio del 2025 se registraron 3.802 casos de hurto a locales comerciales en la ciudad.

Lo que quiere decir que un promedio de 22 robos se registraron cada día durante el primer semestre del año pasado. Casi un robo por hora, según comentó la cabildante.