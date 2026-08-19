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Colombia

Comida envenenada estaría siendo dejada en parque de Bogotá para atentar contra los perros

Habitantes del sector advierten que, incluso, es un riesgo para los niños que suelen frecuentarlo.

Foto: Diana Diago / Concejo de Bogotá
Foto: Diana Diago / Concejo de Bogotá

Jorge Leonardo Alzate

agosto 19 de 2026
06:56 p. m.
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Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago advirtió que, en un parque ubicado al norte de la capital colombiana, personas inescrupulosas estarían dejando trozos de carne, pescado, pollo y embutidos con veneno en su interior, para dañar a los perros que frecuentan la zona.

La denuncia llegó a ella a través de los habitantes del sector que, en más de una ocasión, se han visto obligados a recoger los trozos de carne para evitar que sean consumidos por sus mascotas u otros animales.

Es el caso de María Fernanda Gutiérrez. Según explicó: “Yo saco a mi mascota para que haga sus necesidades, pero no es la primera vez que me toca recoger comida envenenada que estarían dejando para los perros. También es un peligro para los niños que van al parque, pueden ingerir estas cosas”.

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Un riesgo para otros miembros de la comunidad:

Diago advirtió que los trozos de comida envenenada que estarían dejando en el parque público barrio Toberín, ubicado en la calle 166 con carrera 19, de la localidad de Usaquén, representan también un peligro para los niños pequeños, que podrían terminar llevándoselos a la boca:

“Es inaceptable que los animales estén siendo víctimas de personas que, presuntamente, están dejando comida envenenada en un parque público. Aquí no solamente están en riesgo las mascotas, también nuestros niños”.

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El parque también está en problemas por la mala disposición de residuos:

Sumado al problema de los trozos de comida con veneno, los habitantes del barrio Toberín, en la localidad de Usaquén, advierten que las basuras son dejadas donde no deberían e, incluso, el parque se ha convertido en un vertedero de escombros.

Según Diago, “esto demuestra una ausencia de control y vigilancia. Los parques deben ser espacios seguros y dignos para todos, no lugares donde las familias tengan miedo de llevar a sus mascotas o a sus hijos”.

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