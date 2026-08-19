Yepes confirmó la ausencia de James Rodríguez en el partido benéfico ‘Levantemos a Colombia’

James Rodríguez no estará en el partido benéfico ‘Levantemos a Colombia’, encuentro que reunirá a varias leyendas del fútbol colombiano este viernes 21 de agosto en El Campín. Mario Alberto Yepes confirmó que el volante fue invitado, pero no podrá asistir.

¿Por qué James Rodríguez no estará en el partido ‘Levantemos a Colombia’?

La ausencia del capitán de la Selección Colombia fue explicada por el propio Mario Alberto Yepes, organizador del encuentro. En declaraciones a Win Sports, el exdefensor aseguró que contactó a James para sumarlo a la iniciativa, pero el futbolista tuvo que declinar la invitación.

Yepes evitó entregar detalles sobre las circunstancias personales que impiden la presencia del mediocampista en Bogotá.

Lo invité al partido; lastimosamente, por otro tipo de cosas, no puede estar, pero lo considero un referente del fútbol colombiano y la invitación se la tenía que hacer. En este momento no puede asistir, pero yo lo considero un referente del fútbol colombiano, explicó.

Pese a su ausencia, Yepes destacó la importancia que tiene James dentro del fútbol nacional y aseguró que consideró necesario extenderle la invitación para un evento cuyo propósito va más allá del deporte.

"Yo lo considero un referente del fútbol colombiano”, agregó el organizador.

La ausencia de James será una de las bajas más llamativas de un partido que contará con varias figuras que dejaron huella con la Selección Colombia.

¿Quiénes estarán en ‘Levantemos a Colombia’?

El encuentro se disputará este viernes 21 de agosto a las 7:30 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá y busca recaudar recursos para las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia.

La iniciativa reunirá a reconocidos exjugadores del fútbol nacional y tendrá a Yepes como una de sus principales figuras.

Mario Alberto Yepes

Radamel Falcao

Carlos Valderrama

Juan Guillermo Cuadrado

René Higuita

Camilo Zúñiga

Faryd Mondragón

Carlos Sánchez

Giovanni Moreno

Juan Pablo Ángel

Fabián Vargas

Jackson Martínez

Alexander Mejía

Macnelly Torres

Jhon ‘Choronta’ Restrepo

Giovanny Hernández

Cristian Zapata

Gerardo Bedoya

Carlos Valdés

Óscar Córdoba

Teófilo Gutiérrez

Fredy Guarín

Todo el dinero recaudado será destinado a apoyar a las comunidades damnificadas a través de organizaciones encargadas de canalizar las ayudas, entre ellas la Cruz Roja y Solidaridad por Colombia, según la información entregada sobre el evento.

La boletería tiene precios que van desde $20.000 hasta $50.000, dependiendo de la localidad del estadio.

La convocatoria plantea que el fútbol se convierta en una herramienta para recaudar fondos y acompañar a quienes perdieron sus viviendas y pertenencias tras la emergencia.

Aunque James Rodríguez finalmente no podrá sumarse al encuentro, Yepes mantiene la invitación abierta para que los aficionados acompañen el partido y contribuyan con la causa. La cita será en El Campín, donde las leyendas del fútbol colombiano buscarán convertir la jornada deportiva en una ayuda directa para los damnificados.