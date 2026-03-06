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Empresarios están preocupados por el no reconocimiento de resultados por parte del presidente Petro

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, informó que se acudirá ante la OEA para que se tomen medidas.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
01:27 p. m.
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Los empresarios están unidos para defender las instituciones y respaldar los resultados de la Registraduría acerca de la primera vuelta del domingo 31 de mayo. Así lo han manifestado en diferentes pronunciamientos oficiales.

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En A lo que vinimos estuvo Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien respaldó a las instituciones y los resultados de la contienda.

¿Qué solicitud le hizo a la OEA?

“Las comunicaciones son justamente el resultado de la preocupación y lo que hacen es resaltar lo que está sucediendo, pero especialmente a llamar la atención para que no vayamos a tener una posible no aceptación de lo que suceda en segunda vuelta”, alertó el dirigente.

Mac Master, entonces, criticó la postura del presidente Gustavo Petro: “Resulta que cuando no ganan, no lo reconocen (…) Parte de lo que incluye la democracia es, por supuesto, la de aceptar cuál es el resultado”.

Por causa de esta situación, le envió la carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que los órganos internacionales se encarguen de investigar las declaraciones del mandatario.

Duro mensaje de Mac Master al presidente Petro

“Una misión de acompañamiento y de generación de garantías en el proceso. Las garantías deben ser ofrecidas por el Gobierno Nacional”, esta fue la solicitud de Mac Master, quien recordó que Petro fue elegido presidente y alcalde de Bogotá con este mismo sistema electoral.

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El Consejo Gremial emitió otro comunicado manifestando que no promoverá acercamientos con actores políticos que pongan en duda la transparencia de las elecciones. Es importante mencionar que, al igual que el presidente, el candidato Iván Cepeda no ha reconocido los resultados.

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