CANAL RCN
Colombia

Comisión de Acusación inicia indagación contra la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso de la UNGRD

La denuncia contra la fiscal Camargo fue interpuesta por la Red de Veedurías de Colombia.

Foto: X @FiscaliaCol

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
10:22 a. m.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió indagación preliminar contra la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por “presuntas conveniencias” en el manejo del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD.

El documento, firmado por la representante investigadora, María Eugenia Lopera, responde a una denuncia interpuesta por la Red de Veedurías de Colombia, en la que advierte una “presunta conveniencia entre la Fiscal General de la Nación y los Fiscales 9 y 11 Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.

La denuncia también le solicita a la Comisión investigar a la fiscal Camargo por presuntamente incurrir “en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento”.

Camargo y su rol en la investigación del caso UNGRD

La controversia surge porque documentación interna de la Fiscalía muestra que Camargo habría intervenido directamente en las decisiones del caso, a pesar de que en rueda de prensa la fiscal negó esa participación y responsabilizó a una de sus funcionarias por los errores cometidos.

Avanza el proceso en la Comisión de Acusación

En el proceso investigativo también intervienen los congresistas Carlos Cuenca Chaux (Cambio Radical), quien actúa como coordinador ponente; Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde); y Wadith Manzur (Partido Conservador). Además, el representante Christian Garcés (Centro Democrático) presentó una denuncia adicional y fue citado para confirmarla formalmente.

Con esta actuación, la Comisión de Acusación da inicio a una nueva fase del escándalo que involucra a la Ungrd y que ya alcanza a figuras de alto nivel dentro del Estado, incluida la directora del organismo investigador.

