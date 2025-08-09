Exclusivo | Revelan chats del senador Elías Chagüi buscando justificar sus entradas al Minhacienda

Las imágenes de los videos de seguridad del Ministerio de Hacienda registraron en varias oportunidades al senador Julio Elías Chagüi, uno de los congresistas mencionados por la exasesora del ministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides.

Los videos darían cuenta de sus entradas al Ministerio de Hacienda en medio del escándalo de la UNGRD, información que fue confirmada por María Alejandra Benavides, testigo clave de la Fiscalía:

La senadora Marta no está incluida en la matriz de colaboración, ya que no tuve mayor contacto con ella, sin embargo, el senador Julio Chagüi sí estaba.

Según la declaración de la exasesora, fueron varias las entradas del senador al Ministerio de Hacienda durante el 2023.

Exasesora del Ministerio de Hacienda filtró de qué se hablaba en reuniones

Benavides, en medio de su proceso de colaboración con la Fiscalía, señaló al senador Elías Chagüi:

A mí el senador me preguntaba cómo van los temas. Había un problema en el Invías en ese momento respecto a la tabla y es que la directora no quería ayudar, no le daba OK y no sé qué significa eso.

Según Benavides, por este supuesto problema en Invías, el senador Chagüi preguntaba por los proyectos en la UNGRD.

“El senador me dice que va a hablar con el ministro Velasco en varias ocasiones en esas fechas y me dice que le ayude con el tema de Olmedo López”, confirmó.

Benavides fue clara al referirse al entonces ministro Luis Fernando Velasco en lo que ella consideró un delito.

- Fiscalía: ¿Cuál fue su motivación para considerar que estaba frente a una conducta que podría ser penalmente relevante respecto del senador Chagüi Flores que la hizo que lo incluyera en una matriz de colaboración?

- Benavides: “El interés del ministro Velasco por atender las solicitudes o por darle el ya salió respecto al senador Chagüi.

- Fiscalía: ¿Qué vio de particular en ese interés del ministro Velasco?

- Benavides: “Cada que el ministro Velasco le preguntaba al ministro Bonilla, esto generalmente eran en reuniones presenciales en las que yo estaba, decía que era necesario cumplirle al senador Chagüi.

Ma. Alejandra Benavides reveló chats de las peticiones del senador Chagüi

Otra de las pruebas que reposa en la Corte Suprema son estos chats entre el senador Chagüi y María Alejandra Benavides en los que él le pediría un favor.

- Elías Chagüi: Mari, necesito un favor tuyo.

- Benavides: ¿Qué pasó?

- Elías Chagüi: Para cuidarme yo y cuidarte a ti, hazme una carta o algo que te pueda pasar yo o mi asesora.

- Benavides: ¿De qué?

- Elías Chagüi: Que justifique mis entradas allá.

- Benavides: Mmmm… Es verdad.

- Elías Chagüi: Uno no sabe el día de mañana.

Este expediente investiga a los congresistas Julio Elías Chagüi y Marta Peralta por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.