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Cúcuta despliega 500 uniformados de Fuerza Pública: así avanza la militarización

A partir del próximo 3 de noviembre se iniciarán otras dos operaciones que incluyen la llegada de grupos especiales destinados a responder a los recientes ataques que ha sufrido la ciudad.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
01:16 p. m.
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Tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella, soldados, policías de fuerzas especiales y vehículos blindados se desplegaron por Cúcuta en respuesta a la creciente ola de violencia que afecta a la capital de Norte de Santander. Cerca de 500 integrantes de la Fuerza Pública comenzaron operativos en la ciudad y su área metropolitana.

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La militarización, que lleva 15 horas desde su inicio, contempla controles en puntos estratégicos como la terminal de transportes, la central de abastos y diversos sectores de la zona fronteriza.

Según informó Tatiana Cáceres, secretaria de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, se han identificado aproximadamente 21 puntos críticos en la ciudad que serán cubiertos en horarios específicos por el ejército, la policía o ambas entidades.

"Estas medidas de acción conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y demás autoridades es lo que permite efectivamente una lucha frontal contra la delincuencia y contra el narcoterrorismo", aseguró William Villamizar, gobernador del Norte de Santander.

A partir del próximo 3 de noviembre se iniciarán las operaciones que incluyen la llegada de grupos especiales destinados a responder a los recientes ataques que ha sufrido la ciudad. El despliegue incluye un refuerzo adicional de 350 hombres anunciado por la Alcaldía.

El alcalde de Cúcuta advirtió sobre la complejidad de la situación en la zona fronteriza, donde muchos delincuentes cometen crímenes y cruzan hacia territorio venezolano para evadir a las autoridades colombianas.

“Son más de 40 kilómetros de frontera donde se encuentra la presencia del ELN, la presencia de las Farc, la presencia de bandas transnacionales y tenemos el Catatumbo aquí al lado, entonces la dinámica de la ciudad de Cúcuta es bastante compleja", explicó.

Para abordar esta problemática, el miércoles se realizó una reunión con el Gobierno Nacional donde se solicitó articulación con las entidades del gobierno venezolano a través de Migración y el Ministerio de Defensa, incluyendo la participación de Estados Unidos.

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Esto opinan los ciudadanos

La comunidad cucuteña recibió las medidas con expectativa. Algunos ciudadanos expresaron su respaldo: "Claro, es justo y es necesario. Estamos en una época donde está muy, la delincuencia está sobre las nubes", manifestó un residente. Otros mostraron escepticismo: "Pues puede que sí, como puede que no, porque ahorita con tanto eso, para los ladrones y para los matones no hay nada imposible".

Las autoridades esperan que las operaciones permitan golpear a las estructuras criminales y frenar la inseguridad.

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