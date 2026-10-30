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Licencia de paternidad en Colombia podría aumentar hasta 12 semanas: así avanza el proyecto de ley

La licencia de paternidad en Colombia podría pasar de 2 a 12 semanas. Conozca cómo sería el aumento y en qué va el proyecto de ley en el Congreso.

¿Un hombre infiel es un mejor padre?
Estudio sobre infidelidad y paternidad | Foto: Unsplash

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
12:52 p. m.
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Los padres colombianos podrían tener más tiempo para acompañar a sus hijos después del nacimiento o la adopción.

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Un proyecto que avanza en el Congreso plantea ampliar de dos a 12 semanas la licencia de paternidad remunerada, aunque el cambio todavía no está vigente.

¿Cuántas semanas tendría la nueva licencia de paternidad en Colombia?

Actualmente, los trabajadores que se convierten en padres tienen derecho a dos semanas de licencia, según la legislación colombiana.

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La propuesta, identificada como Proyecto de Ley 014 de 2026, establece que el aumento no sería inmediato, sino gradual durante cuatro años.

Si se convierte en ley, el permiso pasaría a cinco semanas desde su entrada en vigencia. Durante el segundo año aumentaría a ocho; en el tercero, a diez; y en el cuarto alcanzaría las 12 semanas.

Esta ampliación cobijaría tanto los nacimientos como las adopciones.

La intención es que los padres puedan involucrarse en los primeros cuidados, acompañar a sus familias y compartir tareas que tradicionalmente han asumido en mayor medida las mujeres.

¿En qué va el proyecto de ley para ampliar la licencia de paternidad?

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa en primer debate el 9 de septiembre de 2026. El siguiente paso es su discusión en la plenaria de la Cámara; después deberá continuar su trámite en el Senado.

La representante María Fernanda Carrascal, ponente de la iniciativa, defendió la medida al afirmar: “Los hombres también tienen derecho y deber de cuidar, y las mujeres tienen derecho a no ser penalizadas laboralmente por ser madres”.

Durante la discusión también surgieron inquietudes sobre el impacto que podría tener en las pequeñas y medianas empresas. El representante Jaime Raúl Salamanca pidió considerar apoyos fiscales para facilitar la aplicación de la medida sin afectar los puestos de trabajo.

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