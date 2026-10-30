¿Santa Fe y Cali femenino al Mundial de Clubes? Así pueden clasificar

El Mundial de Clubes Femenino es una realidad y se celebrará por primera vez en enero de 2028 en Estados Unidos; Conmebol cuenta con dos cupos y medio y dos clubes colombianos sueñan con hacer parte del torneo: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali tienen grandes posibilidades de representar al país a nivel mundial.

Las 'leonas' vienen de caer 2-1 ante Corinthians por la semifinal de la Copa Libertadores y ahora deberán jugar por el tercer lugar ante Olimpia de Paraguay, que eliminó al Deportivo Cali en los cuartos de final; el juego será el sábado 31 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Colombia.

¿Cómo pueden clasificar Cali y Santa Fe al Mundial de Clubes femenino?

Los años que se tendrán en cuenta al momento de sumar puntos para el ranking serán entre el periodo 2025-2027 y teniendo en cuenta que Corinthians logró el título del 2025, los clubes colombianos necesitan que las brasileñas ganen la edición 2026 y, en caso de que ninguno de los dos logre ganar la edición 2027, conviene que sea Corinthians el que la vuelva a ganar.

De este modo, el ranking Conmebol toma importancia, ya que 'leonas' y 'azucareras' ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente; si Corinthians gana la Copa Libertadores 2027, el segundo lugar del ranking obtendrá el segundo cupo directo al Mundial de Clubes.

Con ese panorama, el partido por el tercer lugar que Santa Fe jugará el próximo sábado 31 cobra vital importancia para mantener su lugar en el ranking Conmebol.

Tanto Santa Fe como Cali necesitan clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores para poder seguir en la carrera por clasificar al Mundial.

Así se jugará el Mundial de Clubes Femenino 2028

Con sede en Estados Unidos, tal como el pasado Mundial de Clubes masculino, del 5 al 30 de enero de 2028 serán 16 los equipos que hagan parte de la competición; 13 clasificarán directamente a la fase de grupos y 6 jugarán una repesca para obtener los otros tres cupos.

Se armarán 4 grupos de 4 equipos en los que avanzarán los dos mejores de cada uno para continuar con los cuartos de final.

Europa tendrá la mayor cantidad de cupos con 5 clasificaciones directas y una por repesca; África, Asia, Conmebol y Concacaf tendrán dos cupos directos y 1 de repesca cada uno, mientras que Oceanía solo tendrá un cupo a la fase eliminatoria.