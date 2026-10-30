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Restricciones en Cúcuta por Halloween: prohíben caravanas y habrá horario especial para motocicletas

El decreto también prohíbe la manipulación de escapes modificados o resonadores destinados a generar ruidos similares a detonaciones.

Restricciones en Cúcuta por Halloween: prohíben caravanas y habrá horario especial para motocicletas
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
07:56 a. m.
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La Alcaldía de Cúcuta decretó nuevas medidas de seguridad y movilidad para el fin de semana de Halloween y el puente festivo, en un contexto marcado por las preocupaciones de orden público que atraviesa la capital nortesantandereana.

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Las restricciones estarán vigentes entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, con el objetivo de proteger la vida, garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante las celebraciones.

La decisión se conoce pocos días después de dos hechos que generaron conmoción en la ciudad: el asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos y el atentado con explosivos contra las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en inmediaciones de la oficina de la DIAN, ataque que dejó varios policías heridos.

A este panorama se suma la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de militarizar Cúcuta "para actuar con toda la capacidad del Estado y recuperar la seguridad". La medida comenzará a regir a partir del próximo martes 3 de noviembre, fecha en la que las campañas militares y policiales Esparta y el bloque de seguridad urbana Bosur entrarán en operación.

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Prohibidas las caravanas y más horas de restricción para motocicletas

Entre las disposiciones adoptadas mediante el Decreto 0394 de 2026 se encuentra la prohibición total de caravanas en el municipio durante los días de celebración.

Asimismo, la administración municipal amplió los horarios de restricción para la circulación de motocicletas. La medida, que normalmente rige entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, tendrá horarios especiales durante el puente festivo.

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De acuerdo con el decreto, la prohibición de circulación para motocicletas aplicará el jueves 29 de octubre entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. del viernes; el viernes 30 de octubre desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del sábado; el sábado 31 de octubre entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. del domingo, y el domingo 1 de noviembre desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del lunes.

Controles especiales por disfraces y elementos alusivos a Halloween

Las autoridades también establecieron restricciones específicas para los motociclistas con el fin de facilitar los controles de seguridad. Durante la vigencia de las medidas estará prohibido movilizarse utilizando máscaras, capuchas o disfraces que oculten el rostro o dificulten el uso correcto del casco.

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Igualmente, no se permitirá la circulación de motocicletas con placas ocultas o alteradas ni con elementos alusivos a Halloween que impidan la plena identificación del vehículo.

El decreto también prohíbe la manipulación de escapes modificados o resonadores destinados a generar ruidos similares a detonaciones. A esto se suma la restricción para portar o lanzar pólvora, pirotecnia, espumas o harinas, elementos que suelen utilizarse durante las celebraciones de Halloween.

La Alcaldía señaló que las medidas hacen parte de una estrategia especial para reforzar la seguridad durante uno de los fines de semana con mayor afluencia de personas en espacios públicos, en medio de las alertas por la situación de orden público que enfrenta la ciudad.

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